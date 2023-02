Hot Toys ha annunciato un nuovo supereroe Marvel che arriverà nei prossimi mesi nelle vetrine di tutti gli appassionati del franchise. Direttamente dalla serie tv She Hulk, arriva l’avvocato Matt Murdoch meglio conosciuto come Daredevil. Ma andiamo a scoprire maggiori dettagli di seguito.

Daredevil da Hot Toys

Apparso nell’ottavo episodio della serie tv She-Hulk Attorney At Low in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus, Daredevil si prepara a gran prepotenza a entrare nelle collezioni di tutti i fan grazie alla nuova action doll firmata Hot Toys. L’eroe mascherato è una figure in scala 1/6, estremamente dettagliato e articolato, con una serie di accessori e parti intercambiabili per creare diverse pose. La figura è alta circa 30 cm e presenta un costume fedele al personaggio che abbiamo già visto nella serie TV, con particolari attenzioni per il tessuto, i dettagli delle cuciture e le cinghie. La testa del personaggio è modellata in modo da riprodurre l’aspetto del protagonista Charlie Cox, con una finitura molto realistica della pelle, degli occhi e della barba. Come accade per tutte le produzioni di questa linea, la figure è dotata di numerose parti intercambiabili, tra cui mani con diverse pose, il bastone da combattimento elettrico ribatezzato Billy Club e una base con il logo del personaggio.

Questi prodotti sono destinati nel giro di pochissimo tempo ad andare inesorabilmente sold-out e per questo consigliamo sempre di prenotarle per non rischiare di perderle. Daredevil di Hot Toys è ordinabile a questo indirizzo che lo propone a un prezzo di preorder di 264,09 € con finestra di lancio fissata tra Aprile e Settembre 2024.

Vi ricordiamo infine che la serie TV She-Hulk è attualmente disponibile sulla piattaforma Disney Plus.

Se vi siete incuriositi o siete alla ricerca di action figure o gadget dedicate a Daredevil ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi. Basta dare un colpo di bastone proprio qui.