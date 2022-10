Sin dalla sua apparizione in Spider-Man: No Way Home, Matt Murdock è stato subito protagonista di una serie di interrogativi da parte dei fan del Marvel Cinematic Universe. La maggior parte degli interrogativi era, ovviamente, dovuta al ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil, ritorno anticipato di pochi da giorni da quello di Vincent d’Onofrio come Wilson Fisk in Hawkeye, due gradite presenze che hanno subito sollevato il dubbio che le serie degli urban heroes marveliani di Netflix potessero rientrare nel Marvel Cinematic Universe. Inizialmente smentita questa possibilità, dopo l’apparizione del Cornetto nell’ottavo episodio di She-Hulk: Attorney at Law sembra che i Marvel Studios stiano pensando di rendere canonico il Daredevil delle serie Netflix nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo la sua apparizione in She-Hulk, Daredevil potrebbe rendere le serie Netflix parte del Marvel Cinematic Universe

Lo status delle serie degli urban heroes marveliani realizzate con Netflix è oggetto da tempo di speculazioni da parte dei fan. Tolto un riferimento alla Battaglia di New York di Avengers (2012) vista nella prima stagione di Daredevil, non si sono riscontrati punti di contatto tra le serie e il Marvel Cineamtic Universe, complice anche una grammatica narrativa dai toni accesi e violenti che difficilmente avrebbe trovato spazio in una dimensione più pacata come quella del Marvel Cinematic Universe. Non si può tuttavia negare che rivedere d’Onofrio e Cox nei rispettivi ruoli, con l’annuncio di una serie dedicata al Cornetto, ha riacceso il dibattito in merito a questa possibile integrazione delle serie dell’era Netflix nel Marvel Cinematic Universe, che proprio con l’apparizione di Daredevil nella serie con protagonista Jennifer Walters ha trovato modo di ravvivare il discorso con una dichiarazione criptica.

A creare i presupposti di questa potenziale apertura alle serie Netflix è un articolo comparso su Marvel.com, canale ufficiale dei Marvel Studios, in cui i protagonisti di She-Hulk: Attorney at Law affrontano la presenza di Matt Murdock nella serie, occasione sembra emergere che il Daredevil comparso in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law e quello delle serie Netflix sia lo stesso personaggio:

Anche se il personaggio era stato anticipato in precedenza nella stagione, è stato finalmente re-introdotto al pubblico con l’ottavo episodio di She-Hulk, ed è lo stesso Matt Murdock che il pubblico ha imparato a conoscere e amare negli anni, nuovamente interpretato da Charlie Cox, che ritorna in questo ruolo.

Affermazione ambigua, a ben vedere. Da un lato si può interpretate come una visione da parte dei Marvel Studios che il Cornetto visto in azione con She-Hulk rispetti la tradizione del personaggio, ma è lecito pensare che, nonostante precedenti affermazioni che andavano nella direzione contraria, i Marvel Studios abbiano deciso di rendere canonico il Daredevil visto su Netflix.

Una simile decisione potrebbe rivelarsi anche un ottimo segnale per gli altri personaggi delle produzioni Marvel-Netflix, come Luke Cage e Jessica Jones. Voci di corridoio voglio Kristen Ritter, interprete di Jessica Jones, vicina a riprendere il ruolo della granitica investigatrice in Echo, futura serie del Marvel Cinematic Universe in cui rivedremo in azione Maya Lopez.

