Daredevil “Shadowland” è la nuova premium format di Sideshow

Daredevil “Shadowland” è la nuovssima statua ultra limitata – a soli 150 pezzi al mondo – di Sideshow Collectibles. Questa serie di statue rappresenta personaggi del mondo dei fumetti e film rigorosamente in scala 1/4. La statua di Daredevil, scolpita dall’artista Daniel Bel, sarà alta 53 cm e peserà quasi 7 kg – realizzata ovviamente in resina – sarà una valida aggiunta alla vostra collezione se siete fan del Diavolo di Hell’s Kitchen. Questa statua non è nuova al mondo dei collezionisti infatti è una recolor di quella già proposta con costume rosso e si ispira alla saga Shadowland del 2010.

“Shadowland” è una saga a fumetti del 2010 pubblicata da Marvel Comics, incentrata su Daredevil e altri supereroi di quartiere dell’universo Marvel. La storia inizia nel fumetto regolare di Daredevil e viene ampliata nella mini serie di cinque numeri di Shadowland. La storia racconta il ritorno di Daredevil a Hell’s Kitchen dopo che è diventato il leader della mano. Costruisce un tempio / prigione a Hell’s Kitchen, chiamato Shadowland. I suoi metodi diventano sempre più estremi, tali da fargli uccidere l’avversario di lunga data Bullseye. Questo cambio di atteggiamento porta lui e il suo alleato White Tiger al conflitto con altri supereroi di quartiere come Spider-Man, Luke Cage, Iron Fist, Moon Knight e altri.

Daredevil “Shadowland” Premium Format presenta un costume rigorosamente scolpito a mano con numerosi dettagli della muscolatura e vari pattern che riprendono gli elementi corazzati e tattici del costume. Il colore principale è il nero, che a contrasto con gli elementi decorativi rossi e grigi creano un bellissimo effetto. La statua include un cavo metallico modellabile che può essere aggiunto e modificato a piacimento ai bastoni di Daredevil.

Daredevil “Shadowlands” è ora in preordine sul sito Sideshow.com al prezzo di 540€ con uscita stimata a breve. La statua al momento è in waitlist, ovvero quasi sold out quindi se volete accaparrarvela vi conviene segnarvi e attendere – e sperare – che si liberi una copia.