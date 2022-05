Il mese scorso la DC Comics aveva annunciato Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Super-man #1, uno speciale tie-in di Dark Crisis e una storia tributo a Superman, (su Amazon il fumetto) morto tra le pagine di Justice League # 75 uscito il 26 aprile. L’editore ha però anche rivelato che questo sarebbe stato il primo di una serie di speciali tributi ai supereroi caduti della Justice League. Ora, la DC ha rivelato il resto degli speciali di Dark Crisis: Worlds Without a Justice League e i loro team creativi.

Gli speciali di Dark Crisis: Worlds Without a Justice League

Ecco l’elenco completo con tutti gli speciali di Dark Crisis: Worlds Without a Justice League:

Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Superman #1 (luglio), dello scrittore Tom King e dell’artista Chris Burnham; backup di Aquaman dello scrittore Brandon Thomas e dell’artista Fico Ossio.

(luglio), dello scrittore Tom King e dell’artista Chris Burnham; backup di Aquaman dello scrittore Brandon Thomas e dell’artista Fico Ossio. Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Lanterna Verde #1 (agosto), dello scrittore Phillip Kennedy Johnson e dell’artista Fernando Blanco; backup di Hawkgirl della scrittrice Nadia Shammas e dall’artista Jack Herbert.

(agosto), dello scrittore Phillip Kennedy Johnson e dell’artista Fernando Blanco; backup di Hawkgirl della scrittrice Nadia Shammas e dall’artista Jack Herbert. Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Wonder Woman #1 (settembre), della scrittrice Tini Howard e dell’artista Leila Del Duca; backup di Martian Manhunter dello scrittore Dan Watters e dell’artista Bandon Peterson.

(settembre), della scrittrice Tini Howard e dell’artista Leila Del Duca; backup di Martian Manhunter dello scrittore Dan Watters e dell’artista Bandon Peterson. Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Green Arrow #1 (ottobre), della scrittrice Stephanie Phillips e dell’artista Clayton Henry; backup di Black Canary dello scrittore Dennis Culver e dell’artista Nik Virella.

(ottobre), della scrittrice Stephanie Phillips e dell’artista Clayton Henry; backup di Black Canary dello scrittore Dennis Culver e dell’artista Nik Virella. Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Batman #1 (novembre), dello scrittore Si Spurrier e dell’artista Ryan Sook; Zatanna; backup della scrittrice Meghan Fitzmartin e dell’artista Rebecca Isaacs.

Questa premessa di Dark Crisis: Worlds Without a Justice League:

Immagina un mondo in cui il Jon Kent Superman non è stato invecchiato rapidamente per il gio-vane adulto che è ora, ma invece è maturato normalmente e ha servito come compagno di Robin per suo padre.

Il primo numero quindi Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Superman #1 scritto da Tom King con i disegni di Chris Burnham, è un “tributo” all’Uomo d’Acciaio, che muore in Justice League #75 in una storia ambientata in “un po’ nel futuro” della DCU. Sembrerebbe quindi che invece di morire, i membri caduti della Justice League siano stati invece trasportati nei loro mondi onirici utopici.

Tom King ha spiegato:

“Superman è forse il mio personaggio preferito da scrivere e Chris è uno dei miei artisti preferiti nei fumetti, con cui non vedo l’ora di lavorare da anni, quindi questo progetto è una gioia assoluta. È una storia importante ed emozionante su ciò che Clark si è perso quando gli sono mancati gli anni dell’adolescenza di Jon, il dolore e la gloria di vedere crescere tuo figlio.”

Lo speciale conterrà anche una storia tributo ad Aquaman degli sceneggiatori Brandon Thomas e Chuck Brown e dell’artista Fico Ossio. La DC ha anche rivelato che altri annunci riguardanti Dark Crisis: Worlds Without a Justice League stanno per arrivare.