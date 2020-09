Dark Crystal: disponibile il romanzo

Nonstante la sua cancellazione annunciata da Netflix pochi giorni fa, Dark Crystal – La resistenza, la serie prequel di Dark Crystal, ha vinto un Emmy come miglior serie per ragazzi e in questi giorni e’ stato reso disponibile il romanzo ufficiale dell’opera.

Scritto da A.C.H. Smith, Dark Crystal arriva per la prima volta in edizione integrale, con le illustrazioni di Brian Froud e le annotazioni di Jim Henson e racconta la storia che ha lanciato il genere fantasy al cinema negli anni Ottanta, con la successiva serie tv Dark Crystal – La resistenza prodotta da Netflix.

“Il giovane Jen è l’ultimo appartenente alla razza dei Gelfling, allevato al sicuro dai mistici e tranquilli urRu nella loro valle lontana da ogni cosa che accade nel mondo. Quando la Grande Congiunzione dei tre Soli di Thra e’ in arrivo, a Jen viene affidata una missione apparentemente impossibile: uscire dalla valle, andare alla ricerca di una scheggia di cristallo unica nel suo genere e ricongiungerla al grande Cristallo Oscuro da cui si separò nell’antichità, per purificarlo e liberare il mondo dalla malvagia presenza degli Skeksis, che lo custodiscono e ne utilizzano l’immenso potere. Senza istruzioni, privo dell’aiuto dei suoi maestri e armato solo di un flauto, Jen si avventura così alla scoperta di un mondo oppresso dalla tirannia, ma ancora pieno di meraviglie, nel tentativo di scoprire lungo il cammino il suo scopo in un’accesa disputa tra il Bene e il Male i cui contorni appaiono incert e non privi d’interrogativi…”

