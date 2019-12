Dark Knight Returns: The Golden Child, Greta Thumberg e Donald Trump tra i personaggi

Dark Knight Returns: The Golden Child vede tra i protagonisti due personaggi molto noti, Donald Trump e Greta Thumberg. Quest’ultima è stata recentemente nominata dal Time persona dell’anno (potete leggere l’articolo del Time a questo link) questo le ha regalato tanto supporto quanti nuovi detrattori tra cui il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che non ha esitato a condividere il suo disappunto sui social.

I fan della DC che hanno avuto la possibilità di leggere già Dark Knight Retur * ns: The Golden Child avevano già avuto il sentore che i due personaggi in questione, Greta Thumberg e Donald Trump, avrebbero fatto la loro comparsa tra le pagine del fumetto. Inoltre Frank Miller non ha mai nascosto la scia politica molto forte e schierata che la sua storia stava prendendo, che vede protagonista anche Joker come primo supporter della rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca.

Dark Knight Returns: The Golden Child #1 è stato scritto da Frank Miller e illustrato da Rafael Grampà, di seguito potete trovare la sinossi ufficiale dell’albo.

“Frank Miller ritorna nell’universo del Cavaliere Oscuro! Sono passati tre anni dagli eventi raccontati in Dark Knight III: The Master Race. Lara ha trascorso questo tempo cercando di imparare ad essere più umana e Carrie Kelley si sta calando egregiamente nel suo nuovo ruolo di Batwoman. Ma un male oscuro aleggia su Gotham City e Lara e Carrie devono coalizzarsi per sconfiggerlo. Dark Knight Returns: The Golden Child vede il trionfante ritorno di Frank Miller accompagnato dalla superstar Rafael Grampà, l’eccelsa mente dietro Mesmo Delivery e che suggella il ritorno dell’artista dopo sei anni d’assenza, regalando alla saga di Dark Knight una storia senza precedenti”.