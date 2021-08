Sebbene Batman sia un personaggio strettamente legato alle atmosfere urbane della sua Gotham City, lo abbiamo visto in altre vesti più lontane dalla sua dimensione originale in alcune storie alternative. In Superman Red Son lo abbiamo visto diventare un rivoluzionario russo, un detective sulle tracce di Jack Lo Squartatore in Gotham by Gaslight, e persino una creatura della notte in Batman Vampiro. Ma avreste mai immaginato Bruce Wayne e il suo alter ego incappucciato calati in un universo come quello de Il Trono di Spade?

Scoprite quali sono i fumetti essenziali di Batman nel nostro articolo dedicato

Dark Knights of Steel: il Batman fantasy di Tom Taylor

Questa idea piuttosto particolare sta per diventare realtà in Dark Knights of Steel, una miniserie di 12 numeri scritta da Tom Taylor e disegnata da Yasmine Putri. Per quanto sappiamo finora, la storia si svilupperà a partire dalla caduta di una navicella proveniente da un pianeta alieno. Quella che potrebbe sembrare l’Apocalisse diventa invece l’innesco per le vicende dei protagonisti, ritrovando Batman, Superman e Wonder Woman insieme ad altri eroi e villain della DC in un universo medieval fantasy. I nuovi design fantasy dei personaggi sono già stati mostrati nelle cover variant diffuse da DC.

In puro stile Game of Thrones o Critical Role, strizzando quindi molto l’occhio al mondo dei giochi di ruolo, la serie cambierà le origini dei personaggi più iconici della DC. Questo elseworld, ovvero una versione alternativa dell’universo classico DC, si unirà ai già citati Superman Red Son di Mark Millar, Batman Gotham by Gaslight di Mike Mignola, all’horror DCeased e all’ancora in corso Batman Cavaliere Bianco di Sean Gordon Murphy: tutte versioni interessanti e sconvolgenti dei fumetti DC disponibili su Amazon.

Di seguito anche alcune prime pagine di preview di Dark Knight of Steel.

Nei giorni scorsi Tom Taylor aveva a più suggerito l’arrivo di qualcosa di nuovo, lanciando anche l’hashtag #DKOS. L’annuncio della sua serie sword’n sorcery è stato accompagnato da un suo commento.

Sono due anni che lavoro per creare un mondo epic-fantasy in casa DC. Nonostante sia il creatore dell’universo horror DCeased sono un grande fan del fantasy. Poter combinare i miei personaggi preferiti della DC e il fantasy è una soddisfazione. Sono cresciuto leggendo Il Signore degli Anelli insieme a Superman. Garth Ennis e Terry Pratchett. Robin Hobb e Mark Waid. Dragonlance e la Justice League. Ora posso mescolare tutto questo, insieme all’incredibile Yasmin Putri in una storia più grande di quello che avrei mai potuto immaginare. Un racconto di amore, guerra, speranza e disperazione, tradimenti ed improbabili alleanze che nascono sui campi di battaglia.

Non ci sono ancora dettagli sulla data di uscita di Dark Knights of Steel nelle fumetterie americane.