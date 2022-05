Tra gli ultimi arrivi giunti in redazione, abbiamo analizzato due figure tratte da Dark Nights Metal di Beast Kingdom, che fanno parte dello sconfinato merchandise tratto dai fumetti della DC Comics. I protagonisti di questa recensione sono The Batman Who Laughs meglio conosciuto come il Batman che ride e The Merciless (un Bruce Wayne che ha ottenuto i poteri di Ares dopo aver indossato l’elmo del dio della guerra).

Dark Nights Metal…in breve

In conseguenza dell’apertura di un passaggio fra diversi mondi, un regno da incubo, dove ogni paura provata sulla Terra diventa realtà, sta per invadere il nostro universo e forze antiche come il tempo tramano per portarci tra le tenebre. Visioni distorte e perverse del Cavaliere Oscuro iniziano ad attaccare il nostro mondo, mentre Batman viene intrappolato in una dimensione oscura. La Justice Legue si riunirà per ritrovare una serie di misteriosi metalli a noi sconosciuti, visto che sono l’unica arma capace di fermare una minaccia apparentemente imbattibile. La nuova era del Multiverso Oscuro sta per avere inizio!

Dark Nights Metal Beast Kingdom

Confezioni e blister

I box dei due prodotti, richiamano le stesse caratteristiche di tutte le uscite di questa linea, sono realizzati interamente in plastica trasparente dandoci la possibilità di buttare un occhio all’interno senza dover aprire il packaging.

The Batman Who Laughs e The Merciless

La prima statua che abbiamo analizzato è stata quella di The Batman Who Laughs (il Batman che ride), un luogotenente di Barbatos e il leader dei Cavalieri Oscuri durante la prima invasione del Multiverso Oscuro. Il personaggio è un ibrido di Bruce Wayne e il Joker, Batman dopo aver ucciso il principe del crimine, viene a contatto con una sostanza chimica ridente, trasformando lentamente il Cavaliere Oscuro in una fusione del Joker e di Batman, combinando l’intelligenza e la forza fisica di Bruce, con il sadismo e l’umorismo distorto del Joker, il nuovo personaggio contorto chiamato Batman che ride. La statua ha l’inconfondibile abbigliamento in pelle a tema heavy metal, la falce abbinata e delle ali che fanno davvero sembrare il personaggio contorto e dall’aspetto spaventoso! Tra i vari pregi di questa piccola statica alta circa 19 cm, ci sono lo sculpt e il paint che sono davvero impeccabili e nonostante sia di piccole dimensioni, tutti i dettagli sono stati fedelmente ricreati.



Seconda proposta di questa recensione multipla è The Merciless, un Batman malvagio e membro dei Cavalieri Oscuri, un gruppo di vigilantes del Multiverso Oscuro il cui obiettivo è aiutare la divinità Barbatos a far precipitare nell’oscurità il multiverso DC centrale. La figure è già montata e dipinta (l’unico elemento da incastrare è la spada) ed è corredata di un supporto per essere esposto senza pericoli di caduta. La posa richiama il primo numero della serie Batman The Merciless n.1, mentre tiene sollevata la famigerata spada God Killer, pronta a distruggere chiunque incontri il suo cammino. Notiamo immediatamente il lavoro svolto dallo scultore che ha saputo imprimere alla figure la giusta caratterizzazione di un essere malvagio che lascia ben poca immaginazione su cosa stia per abbattersi sui poveri e malaugurati avversari. Questa statuetta realizzata in pvc alta circa 20 cm è ispirata ai disegni delle miniserie ed è ricca di minacciosi dettagli: la tipica armatura blu, l’elmo di Ares con ali di pipistrello allungate, gli occhi rossi ma in particolare l’effetto del tessuto e cotta di maglia su spalle e cosce che sembra molto reale.

Conclusioni

Le due statue di cui vi abbiamo parlato sono già in vendita a un prezzo suggerito di 49.90 Euro per ogni prodotto. Beast Kingdom ci delizia con due ottimi prodotti, che riescono a trasmettere a pieno il carisma e lo stile malvagio dei personaggi, proposti in posa da combattimento e realizzati con una qualità generale superiore alla media. Due statue già bellissime singolarmente che vanno senza dubbio acquistate senza nessun rimpianto per tutti i fan della saga Dark Nights Metal.

Le figure di Beast Kingdom sono distribuite in italia da Cosmic Group.