Dark Rituals: Malleus Maleficarum la campagna kickstarter

Il 15 gennaio la DG Games Entertainment ha lanciato la campagna Kickstarter di Dark Rituals: Malleus Maleficarum il suo nuovo gioco da tavolo che tenterà di portare nelle case di tutti i giocatori la sfida di difendere i propri possedimenti da orde di streghe malvagie e dai loro discepoli.

DG Games Entertainment si autodefinisce una “società vibrante, determinata a portare molti giochi divertenti ed entusiasmanti ai tavoli dei giocatori”. Composta da un team di cinque persone, sotto la guida di Filippo Chirico, è nata per “Offrire ai giocatori un’esperienza unica ogni volta che giocano” secondo una filosofia semplice ma efficacie: “dai giocatori ai giocatori! Come giocatori sappiamo esattamente cosa vogliamo da un gioco da tavolo … puoi scommetterci che lo troverai nei nostri prodotti!”

Direttamente dalla Dark Games:

Nei tempi oscuri, il genere umano credeva nelle Streghe e nella Magia. Perché? Perché erano reali!

Aiuta gli Eroi a dominare i loro nuovi poteri magici mentre difendono le loro terre dalle streghe malvagie e dai loro discepoli. O controlla le streghe mentre attuano i loro rituali per devastare la Terra.

Dark Rituals: Malleus Maleficarum sarà un gioco totalmente nuovo, totalmente distaccato dall’universo di The Order of Vampire Hunters, il predente prodotto realizzato dalla DG Games. Si tratterà di un gioco uno contro molti, con una struttura molto fluida e dinamica: stando alle informazioni trapelate non ci sarà un ordine di gioco da seguire, ma i giocatori potranno decidere di agire quando lo riterranno più opportuno (e vantaggioso). A questo meccanismo verrà associata una pool di “stamina” condivisa fra tutti gli eroi e sarà la sua presenza (o assenza) a condizionare la possibilità di compiere o meno determinate azioni. Ad aggiungere ulteriore tatticismo, e coinvolgimento dei giocatori, ci sarà anche la possibilità di reagire alle azioni del Witch Master, aiutare un compagno o “attivare” gli abitanti del villaggio…ammesso di avere ancora stamina disponibile.

Il gioco si baserà sulla messa in scena di diversi scenari (dieci nella sola scatola base) che definiranno gli obbiettivi da raggiungere così come la situazione di partenza e tutti saranno connessi tra loro in un’unica campagna.

Sarà anche possibile giocare in solitaria impersonando unicamente il Witch master mentre le azioni degli eroi saranno gestire da un mazzo appositamente costruito o in base ad azioni stabilite dal regolamento.

Dark Rituals: Malleus Maleficarum ha avviato la sua raccolta fondi su Kickstarter il 15 gennaio 2019 proponendo un pledge Early Bird a tempo che premierà i partecipanti con una miniatura esclusiva, disponibile solo per le prime 48 ore dopo il lancio!

Dark Rituals: Malleus Maleficarum è un nuovo gioco del team che ha creato The Order of Vampire Hunters. È un gioco da tavolo asimmetrico di miniature “One vs Many” da 1 a 5 giocatori.

Giocando nei panni degli eroi, padroneggiando poteri magici e potenti alchimie, si dovrà difendere il proprio villaggio da un’orda malvagia.

In alternativa nel caso si voglia fruire del prodotto in solitaria sarà possibile giocare nel ruolo del(la) Witch Master, evocando discepoli malevoli e scatenando devastanti Pestilenze sul mondo.

Dark Rituals includerà armi personalizzabili, un sistema di sviluppo delle abilità e NPC che potranno essere controllati dagli Eroi o posseduti da Witch Master. I giocatori potranno ricorrere alla pericolosa Magia Nera correndo però il rischio di subire pericolose conseguenze. L’alchimia consentirà agli Eroi di creare incantesimi usando ingredienti che potranno essere raccolti sulla plancia di gioco durante gli incontri.

Un sistema di sviluppo delle abilità consentirà di rendere gli eroi sempre più abili nell’alchimia quanto più questa viene praticata. Il giocatore Witch Master potrà invece lanciare incantesimi tramite a sua abilità Stregoneria e potrà anche evocare Serventi e Creature uniche o scatenare devastanti Pestilenze. Queste saranno in grado di colpire l’intero tabellone e prosciugheranno la resistenza degli Eroi, riducendone le capacità di reagire fino a quando la Piaga non verrà annullata.

La scatola base conterrà: 44 miniature, 10 incontri di gioco, 6 tabelloni di gioco double-face, 120 carte, oltre 80 token, 10 dadi speciali, 4 schede attributi, 1 scheda Miseria, 1 scheda Pool della Stamina. Il prezzo del pledge è di 100$ (87€)

Per la sola campagna Kickstarter è previsto un pledge che include un’espansione esclusiva: The Cursed Fjord; questa conterrà: 16 miniature, 5 incontri di gioco, 4 tabelloni di gioco double-face, 36 carte, 1 Grimorio. Il pledge che include questa esclusiva costa 145$ (126€).

La miniatura del Lone Defender (in omaggio per le prime 48 ore della campagna) sarà acquistabile aggiungendo 10$ (9€) al proprio pledge.

Il gioco è concepito per partite da 1 a 5 giocatori, di età minima di 14 anni, della durata di 60-90 minuti.

Al momento è già possibile scaricare la beta del regolamento, mentre la spedizione è prevista per gennaio 2020