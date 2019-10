Dark Side of the Moon in arrivo un nuovo Mythos Pack per Arkham Horror: The Card Game

Dark Side of the Moon sarà il nuovo contenuto di espansione per il gioco di carte Arkham Horror: The Card Game di Fantasy Flight Games.

Il gioco di carte Arkham Horror: The Card Game, di Fantasy Flight Games, riceverà presto Dark Side of the Moon, un nuovo Mythos Pack per l’espansione The Dream-Eaters cycle.

Dark Side of the Moon sarà uno scenario giocabile per la campagna The Dream-Quest di Arkham Horror: The Card Game. Questo Mythos Pack offrirà la possibilità di giocare lo scenario in modalità Standalone oppure combinandolo con le altre espansioni del ciclo The Dream- Eaters: in questo modo sarà possibile dare vita ad una lunga campagna di gioco che potrà essere composta fino ad un massimo di 8 parti.

Dark Side of the Moon sarà ambientata in seguito agli eventi di The Search for Kadath. Virgil Gray, l’occultista che ha dato il via a questo ciclo di avventure, verrà catturato dai Corsari e portato su una luna distante e desolata. Gli investigatori dovranno correre in suo soccorso avventurandosi ancora più in profondità per raggiungere questo reame ostile e desolato irto di pericoli e bestie feroci.

Si tratterà di una missione di salvataggio che richiederà una discreta dose di furtività da parte degli investigatori per non farsi scoprire dagli abitanti di questa landa: le pericolose bestie lunari.

Questo scenario sarà carico di tensione e grazie alla particolare meccanica “Alarm Level” – introdotta specificatamente in questa avventura – sarà possibile determinare (o meno) la possibilità di essere scoperti dai mostri.

Passare completamente inosservati sarà una condizione molto difficile, ma non sempre necessaria; per portare a termine la missione i giocatori dovranno esporsi, facendo però attenzione a non correre rischi inutili, poiché nel peggiore dei casi i nemici potrebbero catturare il gruppo di investigatori, che fallirebbero così la missione.

Dark Side of the Moon richiederà una copia di Arkham Horror: The Card Game e The Dream-Eaters cycle per poter essere giocato. Fantasy Flight Games non ha annunciato ancora la data del rilascio sul mercato di questo Mythos Pack, tuttavia l’editore ha comunicato che questo supplemento avrà un costo di 14.95$.