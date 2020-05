Dark: trailer e data di uscita della terza ed ultima stagione

Netflix ha da poche ore condiviso tramite i propri profili social il primo trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Dark, la serie a tema fantascientifico considerata tra le più amate e tra le più belle tra quelle presenti nella piattaforma di streaming. Nel trailer è anche presente la data di uscita di tutti gli episodi della terza stagione, ovvero il prossimo 27 giugno.

Il filmato mette in mostra una serie di frame apparentemente slegati tra di loro che hanno come intento quello di presentare i protagonisti di Dark per come li troveremo all’inizio e alla fine di questa stagione. Non solo, c’è anche spazio per nuovi personaggi che arricchiranno e complicheranno ulteriormente la trama della serie. Dark, infatti, è famosa per trattare in maniera molto esplicita il concetto di loop e di cicli temporali che si ripetono e pertanto in questa stagione finale avrà inizio l’ultimo ciclo.

“Il ciclo finale sta per iniziare” e la scelta della data di uscita della nuova stagione non è certamente casuale. Il 27 giugno, infatti, è una data cruciale per i protagonisti di Dark, ma questa volta finalmente “il cerchio sarà finalmente interrotto?”. Ricordiamo che Dark, una saga familiare con risvolti soprannaturali, è ambientata in una cittadina della Germania contemporanea, dove la scomparsa di due bambini mette a nudo la doppia vita e le relazioni difficili dei membri di quattro famiglie. Raccontata in 10 episodi di circa un’ora ciascuno, la storia assume una piega soprannaturale che si ricollega a eventi accaduti nella stessa località nel 1986.

Nel cast della serie figurano Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel, Maja Schöne, Stephan Kampwirth, Tamar Pelzig, Oliver Masucci, Andreas Pietschmann, Moritz Jahn, Peter Benedict, Deborah Kaufmann, Christian Hutcherson, Lisa Vicari, Paul Lux, Gina Stiebitz, Will Beinbrink, Daan Lennard Liebrenz, Mark Waschke, Carlotta von Falkenhayn e Leopold Hornung.