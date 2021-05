Darkest Dungeon: online l’ambientazione per D&D 5e

Horrors of the Dark, un supplemento per Dungeons & Dragons Quinta Edizione, vi permetterà di ambientare le vostre sessioni nel mondo del popolare videogioco a turni Darkest Dungeon di Red Hook Studio.

Horrors of the Dark, ideato da Dungeon Master Tuz, adatterà per la 5e le atmosfere horror del RPG roguelike gotico a turni, in modo da offrire ai gruppi di gioco e ai Dungeon Master uno strumento in grado di fornire un’esperienza di gioco ricca di nemici e sfide avvincenti. Il pdf in lingua inglese, che può essere scaricato gratuitamente qui, presenterà l’adattamento delle meccaniche di gioco a questa particolare ambientazione e sarà arricchito da un’impaginazione ricca di illustrazioni tratte dal videogioco.

Il pdf, un documento di 158 pagine, includerà moltissimi riferimenti diretti a Darkest Dungeon, anche grazie alla presenza di una raccolta di frasi del gioco. Questo manuale lascia totale libertà ai conoscitori della sua ambientazione, tuttavia a causa di una mancanza di incontri o avventure predefinite, potrebbe non essere adatto a chi non conosce profondamente il mondo di Darkest Dungeon.

All’interno del bestiario, il supplemento presenterà la sua versione dei mostri iconici di Darkest Dungeon, tra i quali i cultisti, la Contessa assetata di sangue, fino alle creature mostruose che animano i DLC del gioco. Parlando di mostri, il bestiario offrirà anche alcune varianti ai mostri classici di D&D per meglio integrarli all’interno di una sessione di Horrors of the Dark. In questo senso il PDF di Horrors of the Dark potrebbe essere utilizzato dai DM per proporre delle sfide alternative a incontri canonici proposti dal Manuale dei Mostri (disponibile a questo link).

Pur essendo un contenuto non ufficiale, realizzato da un autore indipendente, l’ambientazione horror di questo supplemento potrà essere integrata anche con i contenuti proposti dalla Van Richten’s Guide to Ravenloft (disponibile qui), utilizzando il mondo di Darkest Dungeon come uno dei Domini del Terrore che compongono il Semipiano della Paura.