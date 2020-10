Darkstalkers: arriva Demitri da Storm Collectibles

L’azienda Storm Collectibles continua a sorprenderci con l’acquisto di nuove licenze per le proprie action figure legate al mondo dei videogiochi, in particolar modo dei picchiaduro. Proprio nelle scorse ore, abbiamo appreso che è in arrivo la prima action figure ispirata al videogame di Darkstalkers. Il vampiro Demitri Maximoff sarà il primo personaggio a inaugurare questa linea, poichè è uno dei principali protagonisti di tutta la serie.

Il sito ufficiale dell’azienda ha annunciato l’uscita sul mercato e l’apertura dei preordini poche ore fa. Anche questo prodotto come tutte le precedenti linee già uscite in passato, sarà completamente snodabile e realizzato solamente in PVC; all’interno della scatola ci saranno diversi accessori a corredo per dar libero sfogo alla nostra realizzazione nelle pose. All’interno troveremo uno stand apposito dedicato per posizionare Demitri Maximoff dalle pose comuni a quelle action più estreme.

Nella confezione oltre alla figure di Demitri Maximoff troveremo anche diversi extra, tra cui:

Tre visi intercambiabili

Tre coppie di mani

Un effetto di plastica trasparente a forma di palla di fuoco

Un effetto di plastica trasparente a forma di pipistrello

Demitri Maximoff è un vampiro malvagio apparso per la prima volta in Darkstalkers: The Night Warriors. Come Dracula è assetato di potere e vede l’umanità come una razza inferiore e si preoccupa solo del loro sangue. Il suo tipo di sangue preferito proviene da ragazze belle e innocenti, che sembrano essere fedeli a Demitri e lo ammirano. Demitri è anche uno dei vampiri più pericolosi della serie Darkstalkers, ed è in grado di trasformare le persone in vampiri ed evocare pipistrelli soprannaturali per attaccare i suoi avversari.

Queste action figure purtroppo sono molto complesse da trovare sul mercato Italiano, per tale motivo vi possiamo consigliare di ordinarle direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. L’uscita nei negozi della figure di Demitri Maximoff è prevista per il primo quadrimestre del 2021 al prezzo di 90.00 dollari.