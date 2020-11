Darkwing Duck sta per tornare su Disney +

L’eroe incasinato più amato dal pubblico, Darkwing Duck, sta finalmente per tornare con un suo show.

Io sono il terrore che svolazza nella notte. Io sono lo spillo che bucherà la tua bolla. Io sono il parchimetro che finisce mentre siete ancora nel negozio. Io sono Darkwing Duck!

Come riportato da Variety, Darkwing Duck sta per ottenere una nuova serie, che verrà mandata in onda su Disney +. La serie, attualmente in fase di sviluppo, non ha ancora scrittori o registi collegati, e nemmeno attori. Quello che sappiamo è che nello staff di produzione lavoreranno Seth Rogen, il suo collaboratore di lunga data Evan Goldberg, James Weaver e Alex Mcatee. James Weaver e Alex Mcatee, entrambi collaboratori di Seth Rogen, stanno attualmente lavorando con la casa di produzione Point Grey Pictures, di proprietà dello stesso Seth Rogen. Le indiscrezioni non hanno ancora rivelato se, questa nuova serie su Darkwing Duck, si ricollegherà o meno alla versione dell’eroe presente ancora oggi nell’universo di Ducktales. Nel corso delle ultime due stagioni, Ducktales ha introdotto Darkwing Duck, prima come un eroe immaginario nell’universo di Ducktales, poi come un vero e proprio eroe, con la recente introduzione di Ocalina Mallard.

Sembra che la via più naturale per una serie incentrata su Darkwing Duck sia la via dell’espansione dell’universo già esistente di Ducktales. Ma nulla è dato per certo. Darkwing Duck non sarebbe il primo prodotto Disney ad avere un reboot indipendente sulla piattaforma di streming Dinsey +. Come sottolineato dalla testata Variety, una cosa simile è già successa con High School Musical, trasformato nella serie TV High School Musical the Musical, e con Doogie Howser, serie Tv che ha reso celebre Neil Patrick Harris quando era ancora un bambino, che sta per ricevere lo stesso trattamento. Che il nuovo Darkwing Duck faccia parte dell’universo pre-esistente di Ducktales o meno, quello che conta è che la serie è attualmente in produzione. È proprio il caso di dire “Dagli addosso, Duck!”.