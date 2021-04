Darling in the Franxx e una nuova edizione di Detective Conan fra gli annunci Edizioni Star Comics

Pochi minuti fa Edizioni Star Comics ha annunciato alcune novità che saranno disponibili in libreria e fumetteria nella parte finale del 2021 fra cui spicca senz’altro l’arrivo del richiestissimo Darling in the Franxx e una nuova edizione di Detective Conan!

Vediamo gli annunci nel dettaglio!

Darling in the Franxx, Detective Conan New Edition e i nuovi annunci Edizioni Star Comics

Darling in the Franxx

di Kentaro Yabuki

Serie di 8 volumi, conclusa

Uscita: ottobre 2021

In fumetteria, libreria e store online

La Terra verde, azzurra e rigogliosa come la conosciamo oggi è ormai uno sbiadito ricordo di un passato indefinito, ed è diventata una desolata e sterminata landa desertica in cui l’umanità, per preservarsi, si è asserragliata in imponenti fortezze mobili dette “Plantation”. Di contro, malattie e invecchiamento sono stati sconfitti, la procreazione non è più necessaria, le relazioni sono state bandite e i bambini vengono “prodotti” con l’unico scopo di diventare la fanteria del genere umano nella sua lotta contro gli stridiosauri, misteriosi nemici giganti di provenienza incerta. Aggregati in comunità isolate, questi ragazzi esistono con l’unico scopo di pilotare prodigiosi mecha detti FRANXX, controllabili unicamente in coppia da un ragazzo e una ragazza. L’ex enfant prodige Hiro, da cui tutti si attendevano un futuro da pilota di primo livello, dopo aver accumulato fallimenti in serie trova un’inattesa chance di riscatto quando – in un momento di improvvisa emergenza – gli viene data l’occasione insperata di pilotare il FRANXX Strelizia assieme alla famigerata Zero Two, enigmatica bellezza dai lunghi capelli rosa e dalle corna ammiccanti inquietantemente soprannominata “partner killer”… Dopo una lunga e paziente attesa, giunge finalmente l’ora di accogliere in Italia lo spettacolare manga di questa serie-culto, superbamente interpretato e disegnato dal maestro Kentaro Yabuki.

Detective Conan – New Edition

di Gosho Aoyama

Serie di 99 volumi, in corso

Uscita: settembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Giovani detective, impugnate la vostra lente d’ingrandimento! L’investigatore con gli occhiali più famoso dei manga sta per tornare in una nuova splendida edizione! Shinichi Kudo è un brillante liceale appassionato di gialli e, nonostante la giovane età, collabora con la polizia nelle indagini e riesce a risolvere da solo anche i casi più complicati. Un giorno, mentre è al parco divertimenti con la sua amica d’infanzia Ran, nota qualcosa di sospetto, ma prima che possa agire gli viene somministrato da dei loschi uomini in nero uno strano farmaco che… lo fa tornare bambino!

Chi sono e cosa nascondono quei misteriosi criminali che lo hanno fatto rimpicciolire? E, soprattutto, come farà a ritornare quello di prima? Ecco un caso davvero difficile per Shinichi, che questa volta però dovrà affrontare sotto le mentite spoglie del “piccolo detective” Conan Edogawa!

Kazuo Umezz’s Horror Theater

di Kazuo Umezz

Serie di 2 volumi, conclusa

Uscita: ottobre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Una ragazza separata dalla famiglia in tenera età si ricongiunge ai genitori, ma nella nuova casa si troverà a convivere con uno strano bebè che renderà la sua vita uno spaventoso incubo a occhi aperti. Quale sarà la sconvolgente verità sull’infante? Desiderare che una bambola di legno prenda vita può dare esiti edificanti, come in una nota favola, ma anche assolutamente nefasti. Fate attenzione ai desideri che esprimete! Nella società dell’immagine ogni cosa è rapportata all’apparenza esteriore, ed è facile quindi che una ragazza poco fortunata in amore finisca con l’incolpare il proprio aspetto fisico e decida di seguire una dieta eccessivamente ferrea pur di far colpo sul ragazzo di cui è innamorata. Ma quanto potrà resistere alla fame?

Lo scontro psicologico di una coppia assume connotati inquietanti quando lei sembra autoconvincersi di essere diventata un insetto. Dove finisce la suggestione e dove inizia la terrificante realtà? Queste e altre raccapriccianti vicende nella raccolta delle storie brevi più iconiche e memorabili del maestro dell’horror Kazuo Umezz!

Adou

di Amano Jaku

Serie di 3 volumi, in corso

Uscita: ottobre 2021

In fumetteria, libreria e store online

La bella e sboccata Riko è una ragazza un po’ frivola che sbarca il lunario come commessa in un minimarket. Mentre si sta precipitando al lavoro in motorino, finisce per soccorrere un bambino sconosciuto che, spinto in strada durante i disordini causati da una sommossa popolare, rischiava di finire investito da un camion. Il ragazzino però, anziché ringraziare, si trincera dietro un ostinato mutismo, restando immobile in mezzo alla strada e tappandosi addirittura le orecchie. Ritrovandolo ancora lì dopo essere uscita in anticipo dal lavoro, decide di portarlo alla più vicina stazione di polizia, dove scopre che il ragazzino non compare in alcun archivio dell’anagrafe… È solo l’inizio di un’improvvisa escalation di eventi drammatici e inspiegabili, che precipiterà la malcapitata Riko al centro di una colossale caccia all’uomo! Ma perché un tale dispiegamento di forze militari per un semplice ragazzino? Un’opera di fantascienza action dalla grafica ricca e pregevole e dal ritmo narrativo incalzante, che strizza l’occhio ai classici del genere come Akira e Ajin.

Uzaki-Chan Wants to Hang Out!

di Take

Serie di 6 volumi, in corso

Uscita: ottobre 2021

In fumetteria, libreria e store online

È passato un anno da quando Hana Uzaki ha iniziato l’università, ritrovando ai suoi stessi corsi l’ex senpai del liceo Shinichi Sakurai, un misantropo laconico e solitario che non chiede altro dalla vita se non tranquillità e anonimato. Peccato che la piccola ma vivace e prosperosa Uzaki mandi all’aria i suoi piani investendolo inattesa e devastante come un autentico ciclone! Uzaki vuole divertirsi, e vuole trascinare anche il suo senpai nel suo stile di vita spumeggiante e movimentato. Che farà Shinichi? La considererà un fastidioso parassita cui non riesce a spiegare che semplicemente preferisce starsene per i fatti suoi, o pian piano si lascerà trasportare dall’entusiasmo un po’ eccentrico dell’estrosa kohai? Arriva anche in Italia la “disturbatrice” più travolgente & incontenibile che ci sia, per un divertimento… SUGOI DEKAI!

Ricordiamo che in settimana erano stati già annunciati fra gli l’official fan book di Demon Slayer e Dragon Quest – The Adventure of Dai Special Edition (Dai – La Grande Avventura). Per tutti i dettagli sui precedenti annunci leggete il nostro articolo dedicato, e la Perfect Edition di Inuyasha, trovate i dettagli nel nostro articolo dedicato!

