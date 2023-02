L’anime che unisce folklore giapponese e combattimenti tra ninja, Hell’s Paradise: Jigokuraku, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Yuji Kaku, ha finalmente una data di inizio.

Data di inizio di Hell’s Paradise: l’anime fra folklore e ninja

L’adattamento televisivo, prodotto dallo studio di animazione MAPPA (L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man fra gli altri) avrà inizio il 1° aprile e andrà in onda su TV Tokyo. Nel nostro Paese, invece, sarà disponibile per la visione in streaming e sottotitolato in contemporanea con il Giappone su Crunchyroll. La serie arriverà anche su Netflix in Asia ad eccezione dell’Australia, Nuova Zelanda e Cina.

La key visual dell'anime di Hell's Paradise - Jigokuraku

La opening del progetto è eseguita da Ringo Shiina e Millennium Parade con il singolo “WORK” e, inoltre, il 19 marzo 2023 è prevista un’anteprima speciale a porte chiuse del primo episoido presso il TOHO Cinemas Roppongi Hills in quel di Tokyo. A presenziare l’evento ci sarà il cast principale dell’anime.

Hell’s Paradise: Jigokuraku vede Kaori Makita (Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather) dirigere l’anime presso lo studio di animazione MAPPA mentre Engine è accreditato per la pianificazione. Akira Kindaichi (to the abandoned Sacred Beasts, sceneggiatore degli episodi di Garo -Vanishing Line-) si occupa della composizione della serie. Koji Hisaki (Kids on the Slope, Banana Fish sub-character design) sta disegnando i personaggi per l’animazione. Yoshiaki Dewa (The aquatope on white sand, IRODUKU: The World in Colors) sta componendo la musica:

l temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. Il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun!

Hell’s Paradise – Jigokuraku: manga e anime

Come menzionato, Yuji Kaku è celebre per la fortunata serie di Hell’s Paradise scritta e disegnata dal 2018 al 2021 attraverso le pagine online di Shonen Jump Plus, sempre gestita dalla casa editrice Shueisha. Il manga è composto da un totale di 127 capitoli raccolti in 13 volumetti e hanno fatto registrare un grande seguito sostenuto da 3.6 milioni di copie stampate.

Il manga si è concluso a gennaio 2021e, in concomitanza, è stato annunciato l’adattamento dell’anime in corso di inizio il 1° aprile.

Ecco una sinossi del manga concluso quest’anno disponibile, fra l’altro, in Italia per J-POP.

