La nuova serie serie anime Pokémon senza Ash e Pikachu, i protagonisti che hanno scritto l’icona del franchise e la relativa leggenda, sta arrivando con un reboot inedito il quale partirà dal 14 aprile 2023.

Data di inizio e dettagli del reboot anime dei Pokémon

In merito ai nuovi dettagli dell’anime, emersi mediante una immagine chiave, apprendiamo la presenza di due protagonisti, un ragazzo di nome Roy e una ragazza di nome Riko la quale porta al collo un misterioso ciondolo che con molta probabilità giocherà un ruolo importate all’interno del nuovo progetto. Viene inoltre precisato che Riko proviene dalla regione di Paldea già apparsa in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e che la serie non si risparmierà con l’ambientazione toccando tutto il mondo Pokémon. Ecco a voi di seguito la nuova immagine chiave:

Foto: ©The Pokémon Company

Come precisato nel nostro precedente articolo, ancora, tra i mostriciattoli della serie rivedremo Sprigatito, Fuecoco, Quaxly e insieme a questi non mancheranno anche ulteriori chicche, come ad esempio il Pokémon leggendario Rayquaza in versione cromatica.

Dopo le vicende che hanno portato il personaggio di Ash alla sua storica vittoria che lo ha visto conquistare finalmente il titolo di Campione del mondo, tutti gli appassionati avranno l’occasione di celebrare celebrare il viaggio del personaggio protagonista grazie a una speciale raccolta di episodi a conclusione della serie Esplorazioni Pokémon Super. Si tratta di una produzione pensata e proposta al grande pubblico in segno di riconoscenza verso tutti i fan che negli anni si sono uniti al viaggio di Ash e del suo compagno Pikachu, proprio per festeggiare tutti insieme il traguardo dei nostri amati eroi. Secondo quanto emerso, questi episodi speciali promettono ai fan una grande soddisfazione, poiché sono composti da tutti quelli elementi che da sempre caratterizzano il franchise, come l’azione, l’avventura, l’amicizia e, naturalmente, i Pokémon.

I nuovi episodi della serie Esplorazioni Pokémon Super vanno in onda su K2 alle 9:00 ogni sabato. Nel caso siate interessati, vi informiamo inoltre che i precedenti episodi sono disponibili on-demand sulla piattaforma Discovery Plus.

