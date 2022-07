Sta per approdare su Netflix la seconda parte di Tiger & Bunny 2, l’anime prodotto dallo studio giapponese Bandai Namco Pictures e diretto da Atsuko Kase, ha infatti una data di uscita sulla piattaforma streaming.

Tiger Bunny 2 Netflix

La lotta al crimine su Netflix continua: ecco la data di uscita di Tiger & Bunny 2 Parte 2

I nuovi episodi della serie (14-25) debutteranno sul servizio di streaming il prossimo 7 ottobre, e ci daranno l’occasione di rivedere i nostri amati supereroi alle prese con le avversità delle nuove avventure. La storia è ambientata dopo gli eventi raccontati nel film d’animazione Tiger & Bunny The Movie -The Rising. Nella pellicola animata – lo ricordiamo – una nuova leadership aziendale pone fine alla collaborazione tra i due protagonisti. In seguito a una serie di incidenti, all’apparenza collegati a un’antica maledizione, la situazione cambia.

Secondo la descrizione ufficiale di Netflix, in Tiger & Bunny 2 i protagonisti e i loro sponsor sono in lotta per la pace. “La strana coppia formata da Wild Tiger e Barnaby continua a lavorare in veste di supereroi, ma con l’aumento dei paladini della giustizia in tutto il mondo, come se la caveranno questi due veterani!?“

Per quanto riguarda il cast tecnico di Tiger & Bunny 2, Masafumi Nishida tornerà a occuparsi della supervisione e scrittura delle sceneggiature, mentre Masakazu Katsura, noto fan di Batman e di altri fumetti di supereroi, lavorerà ai disegni dei personaggi originali, comprese le tute degli eroi. Infine, secondo animenewsnetwork.com, Taichi Mukai avrà la responsabilità di cantare la nuova sigla di chiusura, dal titolo Pilot. I nuovi membri del cast di attori/personaggi, già introdotti nei primi 13 episodi, includono Nobunaga Shimazaki nelle vesti di He is Thomas/Thomas Taurus, Shōya Chiba nel ruolo di Mr. Black/Subaru Sengoku e Tomori Kusunoki nei panni del Magical Cat/Lara Tsaikoskaya.

Qui sotto potete vedere il tweet diffuso dall’account ufficiale Twitter di Tiger & Bunny per svelare la data di uscita:

Ricordiamo che la serie anime originale, inedita in Italia, è incentrata su eroi a noleggio: esseri super potenti conosciuti come Next che indossano i loghi dei loro sponsor mentre combattono il crimine in diretta televisiva. Dalla produzione televisiva del 2011 sono stati tratti due film: il primo è arrivato nel 2012 ed è intitolato Tiger & Bunny the Movie: The Beginning; il secondo, Tiger & Bunny The Movie -The Rising, precede la seconda stagione di Tiger & Bunny. In attesa dei nuovi episodi, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il primo volume del fumetto Tiger & Bunny.