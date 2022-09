Attraverso un nuovo poster, Sergio Bonelli Editore ha confermato la data di uscita di Dampyr al cinema. Il film sarà il primo del nuovo corso della casa editrice milanese che si sta progressivamente mutando in una vera e propria media company mettendo in cantiere numerosi progetti sul altri media oltre quelli legati al fumetto.

Il poster e la data di uscita di Dampyr al cinema

Con il poster che vedete qui sotto quindi è confermata la data di uscita di Dampyr nei cinema italiani il prossimo 28 ottobre. È lecito attendersi quindi anche iniziative legate al film per Lucca Comics and Games 2022.

A proposito di Dampyr

La trama di base è la stessa del fumetto, senza particolari differenze, per quello che sappiamo al momento: il protagonista è Harlan Draka, un truffatore che durante la guerra dei Balcani nei primi anni 90 gira per i villaggi spacciandosi per un Dampyr, un ibrido tra essere umano e vampiro, combattendo demoni inesistenti da cui finge di liberare gli ingenui paesani superstiziosi. Scoprirà ben presto che i vampiri sono realtà e che forse il suo spacciarsi per un Dampyr è più reale di quello che avrebbe potuto pensare.

Il film sarà co-prodotto da Sergio Bonelli Editore, Brandon Box e Eagle Pictures, mentre alla sceneggiatura ci saranno le penne di Mauro Uzzeo, Giovanni Masi e Alberto Ostini. La regia toccherà a Riccardo Chemello. Nei panni del protagonista troviamo Wade Briggs, che ha all’attivo la partecipazione ad alcune serie non particolarmente conosciute nel nostro paese, come Still Star Crossed e Please Like Me.

Il 2022 di Dampyr è a oggi stato contraddistinto da un arco narrativo dipanato sulla serie regolare per 4 albi, disegnati dai migliori artisti in forza alla testata, e presentando inediti e inaspettati retroscena sulle origini del Dampyr e sui protagonisti della serie.