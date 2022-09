Gli annunci del D23 Expo, l’annuale incontro durante il quale Disney alza il sipario su alcune delle uscite più attese delle proprie IP, ci ha regalato succose anticipazioni, non ultima la conferma delle data di uscita della seconda stagione di The Bad Batch. Parte dell’universo di Star Wars, The Bad Batch è una serie animata che vede un gruppo di cloni non perfettamente riusciti (un ‘lotto fallato’, da cui il titolo) ribellarsi all’Ordine 66 e cercare di ritagliarsi una nuova vita negli anni successivi alla caduta della Repubblica vista in La Vendetta dei Sith.

Al D23 è stata finalmente annunciata la data di uscita della seconda stagione di The Bad Batch

Nato come spin-off di The Clone Wars, The Bad Batch era stato già confermato per una seconda stagione nel 2021, ma sino agli scorsi giorni non era mai stata presentata una finestra di uscita. Comprensibile quindi l’entusiasmo con cui i fan della serie animata di Disney+ hanno appreso che la data di uscita della seconda stagione di The Bad Batch è stata fissata al 4 gennaio 2023. Occasione in cui vedremo nuovamente in azione la Clone Force 99, meglio nota come Bad Batch, composta appunto da cloni su cui eccessive sperimentazioni hanno portato alla presenza di alcune peculiarità che, per quanto poco apprezzate dalle sfere militari del neonato impero, si sono rivelate i punti di forzi di questa intrepida squadra di soldati.

Inizialmente era trapelata un’indiscrezione che vedeva come possibile uscita della seconda stagione della serie il 28 settembre, ma con il cambio di programmazione dell’esordio di Andor, passata da fine agosto al 21 settembre, sembrava in effetti poco plausibile un’uscita così ravvicinata.

A commentare con entusiasmo il ritorno della Clone Force 99 sul servizio streaming di Disney è stato il presidente di Disney Plus, Michael Paull:

I fan hanno accolto con grande entusiasmo l’azione e il dramma di Star Wars: The Bad Batch, e siamo elettrizzati nel vedere come l’universo animato di Star Wars continui ad espandersi su Disney+. Come servizio streaming domestico apposito per il franchise di Star Wars, non vediamo l’ora di presentare la seconda stagione di questa serie animata tanto amata dai fan del franchise.

