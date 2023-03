I portali ufficiali online di Sand Land hanno diffuso la data di uscita dell’adattamento in film animato del manga omonimo scritto e disegnato dal celebre Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball.

Seguito da tre key visual promozionali coi personaggi principali, il film animato uscirà nei cinema giapponesi il 18 agosto 2023 e le animazioni sono realizzate dagli studi Sunrise, Kamikaze Douga e Anima in concomitanza. Le tre immagini chiave rappresentano, rispettivamente, Thief, Rao e Beelzebub.

E non è finita qui. Il profilo ufficiale Twitter dell’adattamento anime ha diffuso un commento nuovo di zecca da parte del maestro Toriyama in persona in seno all’annucio focalizzato sui retroscena di creazione del manga. Ecco le sue parole:

Dopo la conclusione di Dragon Ball ho sperimentato con one-shot autoconclusivi e opere brevi, per poi dare fondo a tutte le mie energie per un progetto che mi conducesse alla conclusione della mia carriera. Ecco come è nato Sand Land. Sebbene si componga di un solo volume, ora che ci penso, mi stupisco come io sia riuscito a realizzare da solo questa serie a cadenza settimanale senza alcun assistente. Ho realizzato questo manga mettendo al primo posto ciò che piace davvero a me (questo è il marchio dell’autore secondo le parole di Toriyama stesso, n.d.r.), quindi chi lo avrà apprezzato allora significa che avrà compreso. In merito al film animato ho già visionato una bozza e sapere che un adattamento su schermo è in arrivo dopo 20 anni è come uno sogno divenuto realtà.