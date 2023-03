La data di uscita è ufficiale, Star Trek: Strange New Worlds tornerà a breve con la sua seconda stagione. A confermarlo è direttamente l’account Twitter ufficiale di Star Trek, che ha accompagnato l’annuncio con un’immagine che mostra il logo della serie e la data di uscita di Star Trek: Strange New Worlds Stagione 2. Inoltre, le buone notizie non finiscono qui! Strange New Worlds continuerà le sue avventure con una futura terza stagione!

Ufficializzata la data di uscita di Star Trek: Strange New Worlds Stagione 2

La serie, ambientata nel decennio precedente agli eventi dell’originale Star Trek, segue le avventure del Capitano Christopher Pike (Anson Mount) e del suo equipaggio mentre esplorano mondi precedentemente inesplorati in tutta la galassia. La prima stagione, andata in onda nel maggio 2022, è diventata la serie di Star Trek più popolare su Paramount Plus e ora si appresta a bissare tale risultato. L’appuntamento da segnare in agenda con la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds il 15 giugno 2023.

Di seguito le parole di Paramount in merito al successo ottenuto con la prima stagione:

Ha avuto il debutto più forte di sempre per una serie di Star Trek , stabilendo un nuovo record come serie originale più vista del franchise nei suoi primi 90 giorni.

Il cast della seconda stagione e l’atteso crossover

Il cast di Strange New Worlds è composto da Anson Mount nel ruolo del Capitano Pike, Ethan Peck nei panni di Spock, Jess Bush nei panni di Christine Chapel, Christina Chong nei panni di La’an Noonien-Singh e Celia Rose Gooding nel ruolo di Nyota Uhura.

Molto attesa dai fan è la confermata presenza di un crossover tra Star Trek: Lower Decks e Strange New Worlds, che avverrà durante la seconda stagione di quest’ultimo. Secondo quanto riportato, in una recente intervista, Jack Quaid, la voce di Brad Boimler in Lower Decks, ha rivelato di aver già girato delle scene live-action per il crossover, insieme a Tawny Newsome (la voce di Mariner).