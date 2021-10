Data di uscita e teaser de La Casa di Carta 5 Volume 2

Netflix ha diffuso pochi minuti fa il primo teaser de La Casa di Carta 5 Volume 2 ufficializzandone anche la data di uscita sulla piattaforma. La serie iberica, divenuta un vero e proprio fenomeno pop, si concluderà ufficialmente il prossimo 3 dicembre 2021 con La Casa di Carta 5 Volume 2, che sarà composta sempre da 5 episodi. Potete rileggere la nostra recensione de La Casa di Carta 5 Volume 1.

La scelta di dividere l’ultima stagione de La Casa di Carta è stata giustificata dallo sceneggiatore Álex Pina per creare maggior pathos alla vicenda, stravolgendo quelle che sono le aspettative del pubblico per la nuova stagione. La prima parte dovrebbe sembrare a tutti gli effetti una conclusione della fortunata serie di Netflix, mentre nel suo secondo atto metterà in luce i drammi sentimentali ed emotivi tra i suoi personaggi.

Il teaser de La Casa di Carta 5 Volume 2

“Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina”, assicura il Professore (Álvaro Morte). Tokyo (Úrsula Corberó) è morta e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all’interno della Banca di Spagna.

Di seguito, la sinossi ufficiale de La Casa di Carta 5:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

