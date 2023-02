Rivelata finalmente la data di uscita giapponese e il titolo del live-action di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, il film live-action ispirato al grande classico I Cavaleri dello Zodiaco – Saint Seiya scritto e disegnato da Masami Kurumada (fate qui i vostri acquisti a tema, fra cui la nuova versione del manga edita da Star Comics), in concomitanza di un inedito trailer.

La data di uscita e titolo del live-action di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco

Il live-action prende il titolo de Saint Seiya : The Beginning e la data di uscita è fissata per il 28 aprile 2023.

Il poster del live-action di Saint Seiya

Ecco a voi di seguito le nuove sequenze diffuse da ToeiMovieChannel mediante YouTube:

Ispirato alla storia delle origini per antonomasia, Machenyu interpreta Seiya, un orfano di strada e l’eroe celebre del franchise di Masami Kurumada. Quando un’energia mistica conosciuta come Cosmo si risveglia in lui, Seiya si incammina in una missione per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus e sceglie di combattere per il destino di Sienna (Madison Iseman), una giovane ragazza che fa fatica a controllare i suoi poteri divini.

Sean Bean interpreta il maestro Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri che ha fondato quando ha scoperto la dea reincarnata, adesso minacciata dalle mire di assassinio di Tinoco.

Yoshi Izekawa, produttore presso Toei Animation, dichiara a Variety che la stessa società ha intenzione di realizzare sei film per la controparte live-action del franchise e che sono già avviati i negoziati per la realizzazione di sequel.

Nel cast del film live-action vi è Machenyu (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishusho The Final), Madison Iseman (I sequel di Jumanji, I Know What You Did Last Summer), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), Famke Janssen (X-Men, Taken), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block) e Mark Dacascos (John Wick; Parabellum, Hawaii Five-O).

Tomasz Baginski (nominato ai premi oscar per il corto animato “Katedra”, The Witcher) dirige il film per Toei con Sony Picture Worldwide Acquisitions. Andy Cheng (Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli) è il coordinatore stunt e coordinatore dei combattimenti. John Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) sono gli sceneggiatori del progetto. Toei distribuirà il film in Giappone e Sony Picture Worldwide Acquisitions è in carica per la distribuzione fuori dal Giappone ad eccezione di Cina e Medio Oriente.