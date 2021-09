Data di uscita e trailer di Star Trek: Prodigy, la nuova serie animata di Star Trek

In occasione dello Star Trek Day celebrato ieri in tutto il mondo e con una serie di iniziative da Paramount+, è stato diffuso il primo trailer di Star Trek: Prodigy con cui si annuncia anche la data di debutto della nuova serie animata ambientata negli universi di Star Trek.

Data di uscita e trailer di Star Trek: Prodigy

Durante il panel dedicato è stato confermato che Star Trek: Prodigy debutterà su Paramount+ il prossimo 28 ottobre negli Stati Uniti con una series premiere di 60 minuti e successivamente su Nickelodeon. Star Trek: Prodigy sarà distribuito in Italia da Sky e Paramount+ nel 2022.

Star Trek: Prodigy segue le avventure di un eterogeneo gruppo di giovani alieni che deve capire come lavorare insieme mentre navigano in una galassia più grande, alla ricerca di un futuro migliore. Questi sei giovani emarginati non sanno nulla della nave di cui sono entrati in possesso, una prima volta assoluta nella storia del franchise di Star Trek, ma nel corso delle loro avventure insieme, ciascuno di loro verrà presentato alla Flotta Stellare e agli ideali che rappresenta.

I sei giovani alieni in questione sono Dal (Brett Gray), Gwyn (Ella Purnell), Jankom Pog (Jason Mantzoukas), Murf (Dee Bradley Baker), Zero (Angus Imrie) e Rok-Tahk (Rylee Alazraqui). Dopo aver preso il controllo di una nave abbandonata della Flotta Stellare, la U.S.S. Protostar, hanno stabilito una rotta per il Quadrante Alfa. Inoltre, in Prodigy Kate Mulgrew di Star Trek: Voyager riprenderà il ruolo del capitano Kathryn Janeway, che appare nella serie animata sotto forma di ologramma.

Eccovi il trailer:

I principali villain della serie invece saranno The Diviner e Drednok, doppiati rispettivamente da John Noble e Jimmi Simpson, presentati qualche giorno fa quando è stata svelata la sigla di apertura della serie.

Eccoli:

