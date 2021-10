Data di uscita e trailer italiano di Ultima Notte A Soho

Universal Pictures Italy ha confermato la data di uscita e diffuso un nuovo trailer italiano di Ultima Notte A Soho, il nuovo thriller psicologico di Edgar Wright. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 novembre.

Una misteriosa connessione attraverso il tempo e spazio. Niente è come sembra nel thriller psicologico di Edgar Wright ULTIMA NOTTE A SOHO. Eloise (Thomasin McKenzie), un’aspirante stilista di moda, è misteriosamente in grado di entrare negli anni ’60 dove incontra un’affascinante aspirante cantante, Sandy (Anya Taylor-Joy). Ma i sogni del passato iniziano a incrinarsi e frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.

Nel cast di Ultima Notte A Soho figurano Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith (Doctor Who), Terence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen.

Il thriller psicologico realizzato da Edgar Wright segue le vicende di una giovane ragazza, appassionata di moda, che misteriosamente scopre il modo di trovarsi negli anni ’60, dove si imbatte nel proprio idolo, un’affascinante cantante che spera di sfondare. Ma Londra negli anni ’60 non è sempre come appare e le cose sembrano andare a rotoli con preoccupanti conseguenze…

Ultima Notte A Soho è diretto da Edgar Wright su una sceneggiatura firmata da lui e Krysty Wilson-Cairns. Il film è prodotto da Nira Park, Tim Bevan, Eric Fellner, Laura Richardson e dallo stesso Edgar Wright.



