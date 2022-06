Il momento tanto atteso dai fan è finalmente arrivato. Durante la Geeked Week di Netflix è stata annunciata la data di uscita di The Sandman, serie TV tratta dall’omonimo fumetto di Neil Gaiman.

Data di uscita e trailer ufficiale di The Sandman

The Sandman è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti, che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer. La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 agosto.

Questa la sinossi ufficiale: C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Nel cast vedremo Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte, la sorella più saggia, simpatica e sensibile del protagonista. Assieme a loro troveremo anche Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Niamh Walsh, Joely Richardson, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt.

Gwendoline Christie (Game of Thrones) sarà invece Lucifer: scelta di casting non andata a genio ad alcuni fan del personaggio di Tom Ellis, ma giustificata dal creatore del fumetto Neil Gaiman.

Gaiman ha inoltre affermato come il fumetto edito da Vertigo e la serie Netflix possano tranquillamente coesistere sullo stesso piano, pur essendo differenti in alcuni aspetti. L’autore si è poi sbilanciato sulla qualità dell’adattamento, definendolo migliore di Game of Thrones.