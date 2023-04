Sony Pictures e Crunchyroll hanno pubblicato il poster e ufficializzato la data di uscita italiana di Suzume. Dopo l’enorme successo ottenuto in Giappone, il nuovo lungometraggio animato del registra Makoto Shinkai (noto anche per Your Name.) è una metafora della lotta umana contro la paura e la sofferenza, e ispira tutti coloro che guardano il film a trovare la forza di affrontare le proprie sfide nella vita.

Poster e data di uscita italiana di Suzume, il nuovo film di Makoto Shinkai (Your Name.)

Il film racconta la storia di una giovane ragazza giapponese, Suzume, che incontra casualmente un misterioso giovane che le parla di una porta magica che può aprire il tempo e lo spazio. Intrigata da questo potere, Suzume si avventura in un viaggio attraverso il Giappone per trovare queste porte e scoprire il loro segreto. Tuttavia, ogni volta che apre una porta, si scatena una catastrofe che causa distruzione e morte. Inizia così la sua lotta per chiudere le porte e prevenire ulteriori disastri.

Suzume

Nel corso del suo viaggio, Suzume incontrerà molti personaggi, alcuni dei quali diventeranno suoi amici, mentre altri cercheranno di sfruttare il suo potere per i loro scopi egoistici. Nonostante tutte le difficoltà, Suzume non si arrende mai e continua la sua ricerca per scoprire il segreto delle porte e salvare il Giappone dalla distruzione.

Dopo aver superato i 10 milioni di spettatori in poco più di tre mesi dalla sua uscita, Suzume ha incassato ad oggi ben 13,4 miliardi di yen, equivalenti a circa 103 milioni di dollari. La sua storia avvincente e la sua animazione straordinaria hanno catturato l’attenzione del pubblico in tutto il mondo, e il film è ora pronto per essere rilasciato a livello internazionale.

Distribuito da Crunchyroll in collaborazione con importanti società del settore cinematografico come Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International, Wild Bunch Germany ed Eurozoom, il film rappresenta un evento molto atteso dai fan dell’animazione e del cinema giapponese. L’appuntamento da segnare in agenda è il 27 aprile, giorno di debutto nelle sale cinematografiche italiane.