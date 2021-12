Data di uscita su Disney Plus e teaser trailer di L’Era Glaciale: le Avventure di Buck

Un teaser trailer di L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, il nuovo capitolo del famoso franchise di successo, conferma la data di uscita del film originale su Disney Plus che ha anche pubblicato il poster ufficiale.

Data di uscita su Disney Plus, poster e teaser trailer di L’Era Glaciale: le Avventure di Buck

L’Era Glaciale: le Avventure di Buck arriverà in esclusiva su Disney Plus il 25 marzo 2022, eccovi il poster:

Simon Pegg torna a vestire i panni di Buck L’Era Glaciale: le Avventure di Buck: il teaser trailer mostra Buck, Crash & Eddie e alcuni nuovi amici mentre si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri. La spericolata donnola leggermente fuori di testa, orba da un occhio e sempre a caccia di dinosauri, è infatti caduta accidentalmente nel mondo sottostante e comparso per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri.

Questo invece è il teaser trailer di L’Era Glaciale: le Avventure di Buck:

A proposito de L’era Glaciale

L’era Glaciale

Pianeta Terra, ventimila anni fa. Mentre una glaciazione terribile sta decimando gli abitanti della terra, il bradipo Sid e il mammut Manfred – Manny per gli amici – si imbattono in un cucciolo d’uomo abbandonato, Roshan. Cercheranno di riportarlo al padre nonostante l’ambiguità dell’unico carnivoro del gruppo: Diego, tigre siberiana dalle zanne lunghe. L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo

I ghiacci si sciolgono, arriva la primavera e sbocciano gli amori. Manny il mammuth, Sid il bradipo, Danny la tigre e Scrat lo scoiattolo preistorico partono in viaggio quando scoprono che c’è il pericolo di un’alluvione. Il burbero Manny incontra sulla sua strada Ellie, una bellissima mammuth con un serio problema: crede di essere un opossum! L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri

Manny e Ellie stanno per avere un bambino e la novità sembra sconvolgere qualche equilibrio. Diego sente di non avere più lo smalto di una volta mentre Sid desidera sperimentare la “maternità” a tutti i costi, anche se si tratta di dover badare a tre cuccioli di dinosauro nati da uova trovate per caso. Ritroviamo anche lo scoiattolo Scrat, ancora deciso a catturare l’inafferrabile ghianda ma pronto allo stesso tempo ad innamorarsi. E in un misterioso mondo sotterraneo, tra piante battagliere e altre belve feroci, vive Buck, l’Indiana Jones dell’era dei ghiacci…

