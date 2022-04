Il gioco Pokémon Legends: Arceus (potete acquistarlo su Amazon) è stato lanciato in tutto il mondo per Nintendo Switch il 28 gennaio. La storia si svolge nella regione di Hisui, la versione passata della regione di Sinnoh dei giochi Pokémon Diamante e Pokémon Perla. I giocatori si uniscono al Corpo d’Indagine del Galaxy Expedition Team a Jubilife Village per intraprendere uscite d’indagine e ricerche sui Pokémon. I giocatori possono cavalcare i Pokémon e creare oggetti, ma sono vulnerabili agli attacchi dei Pokémon mentre sono sul campo. Il gioco presenta anche la fotografia e la personalizzazione dell’allenatore. Qualche tempo fa The Pokémon Company International aveva annunciato che il gioco stava ispirando un adattamento anime che ancora non aveva un nome, almeno fino a questo momento. La serie infatti si intitolerà Pokémon: Hisuian Snow, sarà composto da tre episodi animati da Wit Studio e sarà presentato in anteprima il 18 maggio sul canale YouTube ufficiale di Pokémon e sull’app Pokémon TV.

Quello che sappiamo sull’adattamento anime del gioco Pokémon Legends: Arceus

Ken Yamamoto (Princess Connect! Re:Dive) sta dirigendo l’anime presso Wit Studio. Taku Kishimoto (Fruits Basket, Haikyu!!) è lo sceneggiatore. KURO sta disegnando i personaggi. Ayaka Nakamura (Attack on Titan, Keep Your Hands Off Eizouken!) si sta occupando del color design. Yūji Kaneko (Little Witch Academia) è il direttore artistico. Takeru Yokoi (The Girl from the Other Side: Siúil, a Rún) è il direttore della fotografia. Akari Saitō (Spy×Family) è l’offline editor. Masafumi Mima (Attack on Titan, Cardcaptor Sakura) è il direttore del suono. Conisch (Hetalia The Beautiful World) sta componendo la musica.

L’azienda ha pubblicato una key visual:

Per quanto riguarda il cast Kouki Uchiyama interpreterà Alec (Akio), un giovane mite che sta studiando per diventare medico. Si sta dirigendo nella regione di Hisui alla ricerca di erbe medicinali. Rie Kugimiya interpreterà il giovane Alec. Rikiya Koyama interpreterà il padre di Alec, un falegname che si è recentemente trasferito nella regione di Hisui ed è arrivato a temere i Pokémon dopo un certo incidente. Nell’anime sarà presente anche Hisuian Zorua.