La quarta stagione di DanMachi, l’anime basato sulla serie di light novel di Fujino Ōmori e Suzuhito Yasuda (comprate la serie su Amazon) intitolata Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, le cui prime stagioni sono tutte disponibili insieme a È sbagliato cercare di incontrare un ragazzo in un Dungeon, Sword Oratoria e il film DanMachi – La freccia di Orione, su Anime Generation, ha finalmente una data d’uscita. La quarta stagione, intitolata Labyrinth Arc, debutterà il 22 luglio. Pubblicato un nuovo trailer durante uno speciale live-streaming, che annuncia altri membri dello staff.

Il trailer di DanMachi 4

Lo staff che ritorna dalle precedenti stagioni include il regista Hideki Tachibana, il supervisore della sceneggiatura della serie Hideki Shirane, il character designer Shigeki Kimoto, il direttore del suono Jin Aketagawa, il compositore musicale Keiji Inai, le compagnie di produzione EGG FIRM e SB Creative, e lo studio di animazione J.C. Staff. Inoltre, l’autore originale Ōmori si unisce formalmente allo staff dell’anime come supervisore della sceneggiatura della serie insieme a Shirane. Il gruppo di artisti sajou no hana esegue sigla di apertura intitolata Tentō, mentre Saori Hayami esegue la sigla finale Guide.

I nuovi membri dello staff annunciati sono il direttore artistico Jeong Ryeon Kim (Moon Flower), il color key artist Tomomi Andō, il direttore della fotografia e del compositing Shingo Fukuyo e Kentarou Tsubone che si occupa del montaggio.

Yoshitsugu Matsuoka e Inori Minase riprendono i loro ruoli Bell Cranel ed Hestia insieme a Saori Onishi (Ais Wallenstein), Saori Hayami (Ryu Lion), Maaya Uchida (Liliruca Arde), Haruka Chisuge (Haruhime Sanjouno), Chinatsu Akasaki (Mikoto Yamato), Yoshimasa Hosoya (Welf Crozz), Wakana Kowaka (Daphne Lauros). Tornano anche Ayumi Watanabe (Cassandra Illion), Akeno Watanabe (Aisha Belka) e Yuka Iguchi (Hitachi Chigusa).

Qui sotto potete guardare il trailer:

DanMachi: anime e light novel

La prima stagione dell’anime ha debuttato nell’aprile 2015 con 13 episodi, mentre la seconda stagione ha debuttato nel luglio 2019 con 12 episodi. Le stagioni hanno adattato rispettivamente i primi 5 e i successivi 3 volumi della light novel. La terza stagione, trasmessa da ottobre a dicembre 2020, ha trasposto gli eventi raccontati dal volume 9 al volume 11.

Nel nostro Paese i diritti dell’anime in Italia sono stati acquistati da Yamato Video, e tutti gli episodi sono visibili gratuitamente su YouTube nonché tradotti in italiano su Anime Generation.

Il franchise anime include anche due OVA, il film Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon: Arrow of the Orion e il film Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the Side.

Per quanto riguarda la serie di ligh novel e il manga derivato sono in corso per la casa editrice J-POP.