Il film di Bakuten!! (Backflip!!), l’anime originale sulla ginnastica artistica maschile distribuito da Crunchyroll in simulcast con il Giappone, ha finalmente una data d’uscita! Il sito web ha rivelato che il film sarà proiettato in anteprima il 2 luglio. Inoltre è stato pubblicato il nuovo trailer che rivela e anticipa la canzone di Centimillimental Hikari no Naka kara Tsutaetai koto (Something I Want to Tell You from Inside the Light).

Tutti i nuovi dettagli sul film di Bakuten!!

Il film racconterà la sfida finale della squadra di ginnastica ritmica maschile “Ao High” al torneo interscolastico e vedrà il ritorno del cast e dello staff.

Nel cast abbiamo Shimba Tsuchiya nel ruolo di Shōtarō Futaba, Kaito Ishikawa nel ruolo di Ryōya Misato, Daisuke Ono è Masamune Shichigahama, Takashi Kondo è Keisuke Tsukidate, Hiro Shimono è Nagayoshi Onagawa, Hiroshi Kamiya interpreta Kōtarō Watari, Ayumu Murase interpreta Mashiro Tsukiyuki, Katsuyuki Konishi interpreta Tōru Takase, Kenichi Suzumura è Yōjirō Mutsu, Tomokazu Sugita è Hideo Ōminato, Sōma Saitō è Kyōichi Ryūgamori, Daiki Yamashita è Shunsuke Azuma, Ayane Sakura interpreta Asawo Kurikoma, Takahiro Sakurai interpreta Shūsaku Shida, Reina Ueda interpreta Ayumi Futaba e Kenichirō Matsuda è Shūji Mabuchi.

I membri dello staff includono: Yotsugi Enpitsu come creatore originale, Toshimasa Kuroyanagi è il direttore del film, Fumiaki Kouta è il direttore degli allenamenti di ginnastica ritmica, Toshizo Nemoto si occupa della sceneggiatura mentre Robico è accreditato per character design originale. Yuka Shibata è lo Chief Animation Director, Emi Chiba si occupa del colore, Mamio Ogawa dell’impostazione artistica, Yuka Hirama, Hiromasa Ogura sono gli Art Director, Buemon si occupa del CG 3D e Shūji Shinoda è il Direttore CGI.

Qui sotto potete guardare il trailer:

A proposito di Bakuten!!

Bakuten!! è stato trasmesso da Crunchyroll dall’8 aprile 2021. È composto da 12 episodi diretti da Toshimasa Kuroyanagi.

Questa la sinossi:

L’ultima estate della scuola media, Shotaro Futaba scopre la ginnastica per ragazzi e ne è completamente innamorato. Shotaro finisce per andare alla Soshukan Private High School (alias Ao High) e decide di visitare il club di ginnastica maschile. Viene accolto da senpai molto particolari e da una star della ginnastica di nome Misato Ryoya. Dedicare la tua vita a qualcosa che ami durante i tuoi focosi giorni di gioventù… Naturalmente, ci sono frustrazioni e litigi, ma guarda come questi ragazzi lavorano insieme come una squadra verso un obiettivo simile in questo dramma sullo sport e la gioventù.

