La serie cult degli anni ’90, andata in onda per ben nove stagioni, era tornata alla ribalta nel 2016 con un revival che ha diviso la fanbase. Nonostante le reazioni discordanti, soprattutto in merito al finale dell’undicesima stagione, David Duchonvy ha dichiarato che sarebbe interessato a prendere parte a nuovi episodi.

X-Files, David Duchovny sarebbe interessato a un nuovo revival

Intervistato ai microfoni di Yahoo Entertainment il noto attore, che nello show ha vestito i panni dell’agente dell’FBI Fox Mulder, ha così dichiarato: “Sono sempre pronto per altre storie nel mondo di X-Files e penso che in molti sottovalutino le doti da veggente del creatore, Chris Carter. Qualcuno mi ha mandato un video di Joel McHale da un episodio che abbiamo realizzato nel 2016 e rappresenta un’azzeccata descrizione della situazione in cui ci troviamo sei anni dopo”.

David ha poi affermato che qualora si presentasse l’occasione e Carter volesse scrivere altro, lo ascolterebbe senza battere ciglio. Ovviamente ci dovrebbe essere sul tavolo una storia interessante per i fan e per il suo personaggio, ma sarebbe aperto a discuterne.

Reazione diametralmente opposta, invece, quella della sua compagna di scena Gillian Anderson, nota per il ruolo di Dana Scully. L’attrice aveva apertamente criticato l’arco narrativo del suo personaggio nelle ultime stagioni, lasciandosi alle spalle il passato. Ma non è tutto, perchè aveva ammesso di essere stata vittima di mini esaurimenti nervosi per via dello show.

The X-Files vede protagonisti due agenti dell’FBI la cui attività si caratterizza per indagare su particolari casi di natura paranormale, che richiamano varie sottotematiche del cinema dell’orrore e della fantascienza, tra i quali creature leggendarie, teorie del complotto, mutazioni genetiche, percezioni extrasensoriali, psicocinesi, intelligenza artificiale, UFO e alieni.

La serie è stata trasmessa dalla Fox dal 10 settembre 1993 al 19 maggio 2002 e successivamente a partire dal 24 gennaio 2016 al 21 marzo 2018. Nel corso degli anni è diventata un vero e proprio cult televisivo.