Tra le novità del mese di agosto sul catalogo di Netflix, oggi, 12 agosto 2022, debutta Day Shift – A caccia di vampiri, la nuova commedia horror con protagonista Jamie Foxx. Prodotto e distribuito da Netflix, Day Shift – A caccia di vampiri, con i suoi toni leggeri e demenziali, offre quasi due ore di divertimento e goliardia a suon di proiettili d’argento, paletti di legno e battute ironiche.

La commedia scritta da Tyler Tice e Shay Hatten e girata da J.J. Perry, offre anche un cast ricco di personalità: tra gli attori principali, infatti, spiccano oltre al già citato protagonista Jamie Foxx, anche un ironico Dave Franco nel ruolo di spalla del protagonista e Snoop Dogg nelle vesti di mentore e amico.

Day Shift, la caccia diurna ai vampiri

Bud Jablonski (Jamie Foxx) è un addetto alle pulizie e manutenzioni di piscine in una contea molto rinomata di Los Angeles, o meglio, questo è quello che credono tutti, specialmente la sua famiglia. La verità però è un’altra: è vero che Bud è un addetto alle pulizie, ma non di piscine. Questa copertura nasconde una realtà più sanguinosa, infatti Bud si occupa di eliminare e ripulire la città dai vampiri che si nascondono tra le strade di Los Angeles.

Day Shift - A caccia di Vampiri

I problemi iniziano quando Jocelyn (Meagan Good), la moglie di Bud, chiede la separazione dal marito a causa di costanti ritardi e mancanze nei confronti della famiglia, soprattutto per quanto riguarda la figlia Paige (Zion Broadnax) e le spese relative ai suoi studi e alla salute. Quello che Jocelyn non sa, però, è che queste mancanze sono dovute proprio al particolare impiego del marito, che rischia la vita a ogni missione, pur non riuscendo a garantire la stabilità emotiva ed economica che vorrebbe. A questo punto, Bud si trova costretto a chiedere aiuto al suo amico e mentore Big John Elliott (Snoop Dogg) che garantisce per lui sul lavoro, ma tutto ciò ha un prezzo: a Bud, infatti, viene affidata una spalla, Seth (Dave Franco), che ha anche il compito di tenerlo monitorato e riportare tutte le infrazioni e violazioni del codice dei cacciatori di vampiri.

Karla Souza nel ruolo di Audrey

Bud si troverà ad affrontare i molteplici vampiri durante i suoi turni diurni fino ad arrivare alla villain definitiva, Audrey (Karla Souza), una vampira che si spaccia da agente immobiliare con l’obiettivo di popolare il quartiere di suoi simili per riprendere il controllo della città. Questa è la trama di Day Shift – A caccia di vampiri, ma ovviamente non vi riveleremo se Bud riuscirà o meno a sconfiggere la comunità dei succhiasangue e a riprendersi la sua famiglia, lo scoprirete da soli guardando questa divertente commedia d’azione.

Perché guardare Day Shift – A caccia di vampiri

Day Shift – A caccia di vampiri è indubbiamente una commedia d’azione con sfumature horror-demenziali: non aspettatevi, dunque, un horror a tutti gli effetti ma una commedia divertente, leggera ma non adatta a un pubblico troppo giovane a causa delle molteplici scene splatter e di violenza, specialmente durante le sequenze di combattimenti e scontri corpo a corpo. A proposito di queste scene, bisogna specificare che le lotte e le coreografie sono davvero ben realizzate e ben strutturate, ma forse questa era una caratteristica abbastanza ovvia se si pensa che alla scrittura della commedia troviamo l’esordiente Tyler Tice affiancato da Shay Hatten, produttore e sceneggiatore di titoli di rilevanza come John Wick 3 – Parabellum (2019) e Army of the Dead (2021). Per quanto riguarda la regia, invece, Day Shift – A caccia di Vampiri è stato girato dal noto stuntman (e ora anche regista) J.J. Perry, che sicuramente avrete sentito nominare nel primo film di Mortal Kombat o in Buffy – The Vampire Slayer.

Jamie Foxx e Snoop Dogg

Un altro punto di forza di Day Shift è senza ombra di dubbio il comparto degli effetti speciali e del make-up: i vampiri, per quanto stereotipati, sono davvero ben realizzati a livello estetico anche se, tuttavia, viene svelato poco background riducendo lo spessore dei villains, ma allo stesso tempo, vista la leggerezza sulla quale fa leva questa commedia, non è un fatto di grossa rilevanza e ci si concentra più sul lato comico.

Dave Franco e Jamie Foxx

Day Shift – A caccia di vampiri è un prodotto che non annoia sicuramente ma non entusiasma nemmeno: la caratteristica horror è sulla falsa riga di Night Teeth, del quale vi abbiamo parlato in una recensione su questa pagina, ma la caratteristica che sovrasta tutto il resto è la già citata comicità con la quale sono affrontate certe tematiche. Alcuni personaggi, come per esempio Seth, la spalla del protagonista, vengono volutamente esagerati per rinforzare l’impronta comica di Day Shift, come se la sceneggiatura volesse rimarcare il fatto di essere un horror che non si prende sul serio, ricco di macchiette e stereotipi che puntano maggiormente all’intrattenimento dello spettatore.

Day Shift - A caccia di Vampiri

Insomma, Day Shift – A caccia di vampiri non brilla per originalità e unicità, anzi, da l’impressione di qualcosa di già visto, d’altronde non è la prima volta che i vampiri vengono affrontati alla luce del sole a suon di paletti di legno infilati nel cuore e proiettili d’argento sparati in testa. Se quindi non possiamo fare affidamento sulla parte horror, non resta che apprezzare questa commedia per l’ironia e la spensieratezza che trasmette, unendo scene splatter, spesso un po’ forzate, a risate portate da svariati momenti di humor.

In aggiunta, bisogna anche tenere in considerazione che negli ultimi anni, sono davvero pochi i prodotti a tema horror capaci di spaventare e lasciare gli appassionati a bocca aperta, proprio per questo motivo abbiamo apprezzato Day Shift: se non si può terrorizzare gli spettatori almeno li si fa “ammazzare dalle risate”.

Conclusioni

In conclusione, se vi aspettate 1 ora e 53 minuti di jumpscares e scene spaventose, Day Shift – A caccia di vampiri non è un film che fa per voi. Se, invece, la vostra intenzione è quella di godervi un prodotto leggero, ironico e con scene d’azione ben realizzate, vi consigliamo vivamente la visione di questa commedia che, vi ricordiamo, potete trovare su Netflix dal 12 agosto 2022, ma solo se siete abbonati al servizio di streaming.