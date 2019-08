Days of Wonder annuncia Ticket to Ride: 15th Anniversary Special Edition.

Days of Wonder annuncia la Ticket to Ride: 15th Anniversary Special Edition per celebrare i tre lustri di vita del pluripremiato gioco

Days of Wonder , nota ai più per il gioco in scatola Ticket to Ride, ha da poco annunciato l’uscita di una nuova edizione del celebre prodotto nato dalla fantasia di Alan Moon: Ticket to Ride: 15th Anniversary Special Edition.

Messo in commercio per la prima volta nel 2004, Ticket to Ride è entrato fin da subito nella Hall of Fame dei giochi da tavolo riuscendo a conquistare, e a divertire, giocatori in ogni parte del globo.

Giusto per avere un’idea di quanto questo boardgame, nel corso di questi 3 lustri, abbia conquistato fan in tutto il mondo basta dare due numeri: sei e otto.

Il primo rappresenta le diverse versioni del gioco che hanno seguito la scatola originale: Europe (2005), Märklin (2006), Nordic Countries (2007), Deutschland (2012), Rails & Sails (20169, Germany (2017). Un traguardo di tutto rispetto, a cui va aggiunto tutta una nutrita serie di espansioni da affiancare alle scatole stand-alone.

Il secondo numero sono invece le milioni di copie che è arrivato a vendere in tutto il mondo!

Ad ulteriore conferma di quanto questo gioco sia amato in tutto il mondo, Days of Wonder già cinque anni fa mise in commercio un’altra versione celebrativa,questa volta per festeggiare i 10 anni di vita di Ticket to Ride.

Dall’annuncio dell’azienda produttrice:

Ticket to Ride: 15th Anniversary Special Edition sarà assolutamente “autonomo” e non richiederà versioni precedenti del gioco.

Questa edizione speciale includerà: 1 mappa, 240 vagoni di plastica trasparente, 110 carte vagone, 30 biglietti destinazione, 1 carta riepilogo, 5 segnapunti in legno, 1 manuale delle regole e 1 libretto retrospettivo.

Il gioco sarà immesso sul mercato, negli Stati Uniti, dal 9 agosto ad un prezzo consigliato di $ 49,99.