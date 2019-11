Days of Wonder annuncia una Alexa Skill pensata per il gioco Ticket to Ride

Se c’è un metro oggettivo per stabilire il successo di un prodotto questo è sicuramente la sua capacità di trascendere il suo ambiente originale e riversarsi in luoghi e mezzi completamente nuovi o persino impensabili al momento della sua progettazione.

Non stupisce quindi la notizia che questo destino sia toccato ad uno dei giochi che più ha venduto in assoluto nel mondo: Ticket to Ride. Days of Wonder, editore del prodotto ludico campione di incassi, ha infatti annunciato che a breve Amazon implementerà nel panorama di Alexa Skill dei pacchetti appositamente pensati per permettere all’automa di insegnare e giocare due versioni del famoso gioco: Ticket To Ride e Ticket To Ride Europe.

Ai giocatori basterà dare il comando ”Alexa, launch Ticket to Ride” (o la variante “Alexa, launch Ticket to Ride Europe”) per essere guidati in un’intera sessione di gioco, partendo dalla fase di set-up fino al termine di una partita.

Non solo: verranno implementati anche una serie di regole passo passo che aiuteranno i neofiti a prendere mano con Ticket to Ride.

Ai giocatori più esperti invece sarà reso possibile personalizzare i parametri delle diverse partite andando ad incidere sul numero di partecipanti, tenere conto dei punti, indicare i percorsi più lunghi e altro ancora.

Questa Alexa Skill avrà anche una funzione di accompagnamento esterno: saranno infatti implementati brani musicali ed effetti sonori pensate appositamente per accompagnarci nel corso della partita.

Ma le novità non finiscono qui: è stato reso noto che con questa new entry, Alexa potrà anche diventare un giocatore a tutti gli effetti tanto in partite di gruppo quanto in sfide uno contro uno tra macchina ed essere umano.

Al momento in cui scriviamo è stato annunciato che questo nuovo pacchetto Alexa Skill verrà localizzato in due lingue, inglese e francese, e verrà commercializzato in USA, Inghilterra e Francia.

Considerando che è solo di pochi giorni fa l’annuncio del rilascio di la Ticket to Ride Map Collection: Italia (+ Giappone), possiamo ragionevolmente sperare che anche il nostro idioma si possa presto aggiungere alle due opzioni attualmente disponibili.