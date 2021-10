DAZN: il programma delle 24 ore di sport no-stop

Questo fine settimana sarà all’insegna dello sport e in particolare domenica 24 ottobre sarà ricca di eventi sportivi in diretta e non stop: è la 24 ore di DAZN. UFC, MotoGP, La Liga e due grandi match di Serie A TIM, sono i 5 appuntamenti imperdibili per una domenica a tutta adrenalina, in cui i fan potranno seguire gli eventi, uno dopo l’altro, senza perdersi il meglio delle emozioni sportive.

Si inizia il 23 ottobre, intorno alla mezzanotte italiana, con la UFC Fight Night che vede tornare sull’ottagono Marvin Vettori (17-5-1) per sfidare Paulo Costa (13-1) e si prosegue alle 14:00 con l’attesissimo Misano GP Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, dove Valentino Rossi tornerà per l’ultima volta nella sua Misano in sella a una MotoGP. Domenica, infatti, si disputerà la terz’ultima tappa del Motomondiale 2021 e qui Fabio Quartararo avrà una prima possibilità di assicurarsi il titolo di campione del mondo e portare alla Francia il suo primo titolo della classe regina.

Ma lo sport non si ferma, perché alle ore 16:15 ci si sposta al Camp Nou con El Clasico che vede Barcellona e Real Madrid affrontarsi nel decimo turno de La Liga spagnola, in quello che sarà un duello storico, il primo dalla partenza di Lionel Messi – recordman del club catalano – dalla squadra.

Per chiudere questa giornata di grandi eventi sportivi, due appuntamenti con la nona giornata della Serie A Tim, alle 18:00 Roma-Napoli, Mourinho e Spalletti si trovano da avversari dopo un grande avvio di stagione. Mentre alle 20:45 è tempo di sfida fra Inter e Juventus che si incontreranno a San Siro per il Derby d’Italia.