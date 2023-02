Febbraio è il mese dell’amore e San Valentino si sta avvicinando sempre di più. Come spesso accade in concomitanza di una festività importante, molti servizi cercano di proporre delle promozioni per attirare nuovi clienti.

Tra questi vi è anche DAZN che attraverso il suo sito web ufficiale ha ufficializzato un’offerta molto vantaggiosa per tutti coloro che avrebbero voluto abbonarsi o ri-abbonarsi da tempo, ma hanno sempre atteso il momento adatto per farlo.

DAZN: la promozione per San Valentino

In particolare, l’offerta è già attiva da ieri, 9 febbraio, e fino al 14 febbraio l’abbonamento a DAZN può essere attivato al costo di soli 20,99 euro al mese per i primi 12 mesi invece dei classici 29,99 euro. In questo caso non è possibile recedere il contratto prima dei 12 mesi senza penale, infatti la pena non è solo il pagamento dei mesi restanti ma anche della differenza di prezzo goduta tramite lo sconto. Una volta completato il periodo a prezzo ribassato, il rinnovo sarà automatico e si ritornerà a pagare il prezzo standard, a meno che non decidiate di annullare manualmente.

La promozione di San Valentino, quindi, è valida dal 9 al 14 febbraio e si applica unicamente al piano DAZN STANDARD con abbonamento annuale ed è attivabile solo dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Assicuratevi che il mostro metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione. Maggiori dettagli sul sito ufficiale di DAZN.

Vi ricordiamo che con il nuovo anno DAZN ha introdotto anche un nuovo accattivante piano base dedicato a chi ama sport differenti dal calcio, che include tutto il basket italiano e il meglio di quello europeo, NFL, boxe, UFC e altre discipline di lotta: il costo è di 12,99 euro al mese.