La rivisitazione sotto forma di fumetti delle grandi serie TV e, da qualche mese, anche pellicole del passato sembra sempre riscuotere un particolare successo di critica e pubblico da parte di DC che infatti ha annunciato a sorpresa il sequel di Superman 78.

DC annuncia il sequel di Superman 78

L’annuncio del sequel di Superman 78 tecnicamente non è ancora ufficiale. Una nota nella bio dello scrittore Robert Venditti apparsa nella recente versione in volume cartonato della prima miniserie tuttavia non lascia dubbi sulla bontà dell’operazione. Resta ora da capire quando DC inizierà la pubblicazione.

How many readers caught this stealth announcement in the bio section of the SUPERMAN ’78 hardcover? pic.twitter.com/MKWBKLTGTT — Robert Venditti (@robertvenditti) July 20, 2022

Scritta da Robert Venditti (Hawkman, Hal Jordan and the Green Lantern Corps.) con matite di Wilfredo Torres e colori di Jordie Bellaire, Superman 78 è ambientata dopo gli avvenimenti del mitico Superman II ed ha introdotto il villain Brainiac nella continuity del così dette Donnerverse rendendo “apocrifi” gli sfortunati Superman III e Superman IV. Proprio Donner, che fu licenziato poco prima di ultimare le riprese del film sostituito da Richard Lester che avrebbe diretto poi anche il terzo capitolo, avrebbe voluto introdurre il pericoloso alieno conquistatore di mondi nella ipotetica terza pellicola.

All’epoca dell’uscita della prima miniserie, il disegnatore Torres aveva fornito alcune dichiarazioni sul progetto:

Non c’è un personaggio di fantasia che io ami più di Superman, e di tutte le interpretazioni del ragazzone tra fumetti, animazione, televisione e cinema, la versione di Christopher Reeve e Richard Donner è quella che amo di più. Lavorare a questo progetto è letteralmente vedere realizzato un mio sogno d’infanzia.

Anche Robert Venditti aveva raccontato la sua gioia di lavorare a questa serie.

Il ricordo più vecchio che ho della DC Comics è vedere Christopher Reeve volare sullo schermo. In molti diranno che l’era di John Byrne o quella di Dan Jurgens è la loro immagine preferita di Superman, la mia è quella di Reeve. Superman è e sarà sempre il mio eroe preferito di sempre, ma non avrei mai potuto immaginare di poter fare Superman ’78 semplicemente perchè non pensavo fosse realizzabile. E’ l’occasione di una vita.

Superman 78 viene presentata così da DC, mentre potete recuperare qualche immagine cliccando QUI:

Robert Venditti (Hawkman) e Wilfredo Torres (Batman ’66) collaboreranno su Superman ’78 per raccontare storie ambientate nel mondo che Richard Donner e Christopher Reeves crearono in Superman: Il Film. Con Superman ’78, gli spettatori verranno sorpresi e deliziati dalle abilità di Superman e Lois Lane non sa (ancora!) che Clark Kent è segretamente Superman. Il brivido di vedere un uomo volare, saltare o fermare una pallottola si rifletterà in questo titolo. Ispirato dal classico stile di Donner nella narrazione dei supereroi, in Superman ’78 Venditti e Torres mostreranno al pubblico che un uomo può realmente volare.