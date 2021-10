DC annuncia Peacemaker di Garth Ennis e Garry Brown

Apparso nell’ultimo film The Suicide Squad di James Gunn e protagonista di una serie per HBO Max, Peacemaker ora torna di gran carriera anche nei fumetti DC: l’editore ha infatti appena annunciato che il personaggio godrà di un one-shot in formato prestige scritto da Garth Ennis e disegnatp da Garry Brown.

DC annuncia la serie di Peacemaker di Garth Ennis e Garry Brown

DC ha appena annunciato che Garth Ennis e Garry Brown rispettivamente saranno lo sceneggiatore e il disegnatore di Peacemaker: Disturbing The Peace, la nuova miniserie con protagonista il controverso vigilante che John Cena ha interpretato nella pellicola di James Gunn. Il primo numero della serie è previsto per Gennaio 2022, e, secondo un primo accenno di trama, vedrà il personaggio affrontare un percorso di terapia psichiatrica, rivivendo alcuni momenti particolarmente traumatici della sua infanzia.

DC sta dunque puntando molto su Peacemaker, la cui deviata morale verrà raccontata dallo scrittore di The Boys e Preacher, oltre che di un ciclo di storie sul Punitore per Marvel, e disegnata dallo stesso artista di DC Horror presents The Conjuring: The Lover. I due autori partiranno da un punto del passato di Christopher Smith, prima che questi entrasse a far parte della Task Force X, in cui questi era in cura da una psichiatra particolarmente attratta dal passato violento del proprio paziente. Passando dalla terribile esperienza del suicidio di entrambi i suoi genitori, sino al servizio per la guerra in Vietnam e le operazioni con le Forze Speciali, la psichiatra si troverà davanti a diversi segreti e traumi che hanno fatto di Christopher Smith Peacemaker.

DC ha pubblicato, insieme ad alcune copertine variant della serie, anche alcune bozze che Garry Brown ha realizzato per la serie Peacemaker: Disturbing The Peace.

Mentre potete già prenotare su Amazon.it la versione home video di Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn, proprio qualche giorno fa è uscito un primo teaser trailer per la serie HBO Max incentrata sul protagonista interpretato da John Cena.