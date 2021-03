DC annuncia Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King

La voce circolava già da qualche giorno ma solo nella tarda serata di ieri è arrivata la conferma da parte di DC che ha ufficializzato il lancio di Supergirl: Woman of Tomorrow. Si tratta di un miniserie di 8 numeri scritta da Tom King (Batman, Mister Miracle, Strange Adventures) e disegnata da Bilquis Evely (Sandman Universe: The Dreaming, Wonder Woman).

Supergirl: Woman of Tomorrow partirà a giugno negli Stati Uniti.

Supergirl: Woman of Tomorrow, i primi dettagli

Supergirl: Woman of Tomorrow accompagneremo l’eroina e il fido Krypto in un viaggio nei meandri dello spazio.

Kara Zor-El è stata inviata sulla Terra per proteggere il suo cuginetto ma la storia le ha riservato una bizzarra sorpresa arrivando molti anni dopo sul pianeta e trovando il piccolo Kal-El già cresciuto e divenuto l’eroe Superman. Senza uno scopo, Kara ha provato ad adattarsi ma la gente l’ha sempre paragonata a suo cugino.

Tutto cambierà quando Kara incontrerà una giovane aliena in cerca di vendetta. Il suo pianeta natale è stato distrutto e i responsabili sono ancora a piede libero, Supergirl si imbarcherà con lei in compagnia di Krypto in questo viaggio alla ricerca di vendetta e redenzione.

Supergirl, il ritorno al cinema in The Flash

Pochi giorni fa DC e Warner Bros. hanno annunciato, a sorpresa, che Supergirl comparirà in The Flash e sarà interpretata dalla giovane attrice di origini colombiane Sasha Calle.

Sasha Calle è nota soprattutto per il ruolo di Lola Rosales nella soap opera The Young and the Restless (Febbre d’Amore in Italia) ed è stata scelta fra oltre 425 candidate personalmente audizionate dal regista Andy Muschietti e da Walter Hamada, presidente di DC Films.

Il regista ha detto di essere rimasto molto impressionato dalla chimica fra la giovane attrice e il protagonista Ezra Miller durante delle sessioni di lettura della sceneggiatura via Zoom e dalla capacità di infondere vulnerabilità ma anche resilienza al personaggio.

La Calle succede ad una illustre schiera di colleghe: Helen Slater, la prima Supergirl del film del 1984, Laura Vandervoort che interpretò il personaggio in Smallville e infine Melissa Benoist, che interpreta la supereroina nella serie tv del 2015 e che ricordiamo si concluderà con la Stagione 6 in arrivo nel corso del 2021 su The CW.