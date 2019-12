DC Comics: i gadget da regalare ad ogni appassionato di super eroi

Per tutti i Fan del brand DC Comics, abbiamo deciso di consigliarvi qualche articolo per tutti i gusti da poter regalare in ogni occasione durante l’anno:

Monopoly Dc Comics

Chi non ha mai giocato a Monopoly almeno una volta nella vita? Ora grazie alla collaborazione tra i 2 brand potremmo ritornare a giocare al gioco in scatola più famoso al mondo con i nostri super eroi preferiti.

DC Comics – Calze da Uomo

Ogni giorno potrete decidere che eroe essere grazie ai calzini personalizzati di Superman, Batman e Flash.

Cofanetto Blu-ray o DVD completo del DCEU (DC Comics Extented Universe)

Il cofanetto definitivo di tutti e sette i film Dc Comics usciti fino ad ora che appartengono allo stesso universo condiviso, dal primo Uomo D’acciaio fino al più recente Shazam.

Tappeto zerbino BATMAN WELCOME TO THE BATCAVE

Appena i vostri amici arriveranno da voi capiranno che siete dei fan di Batman senza ombra di dubbio.

Set di 4 Tazze per Caffè Espresso DC Comics

Cosa c’è di meglio che iniziare la giornata bevendo un buon caffè con la tazza del vostro super eroe preferito?

Harley Quinn Mazza da Baseball

Può mancare la Mazza da Baseball di Harley Quinn a casa di ogni fan che si rispetti?

Lego Batmobile (Il Cavaliere Oscuro)

La bellissima Batmobile ispirata alla trilogia del Cavaliere Oscuro realizzata con quasi 1.900 mattoncini Lego, è un pezzo che non bisogna far mancare nella propria collezione.

Superman Logo Lampada LED e Touch, Multicolore

Una bellissima lampada a Led da parete con il Logo di Superman che ogni fan dovrebbe aver appeso nella propria camera.

Felpa con cappuccio di Shazam

Con questa felpa anche voi potrete gridare Shazam e trasformarvi nel vostro super eroe preferito..almeno nella vostra fantasia.

Joker – Blu-ray o DVD (prenotazione)

Joker si è rivelato il film dell’anno, anche se deve ancora uscire in versione Homevideo, si può già prenotare per il 6 Febbraio 2020 il vostro formato preferito: