DC Comics: John Carpenter sta lavorando ad un fumetto sul Joker

In occasione di un evento realizzato da DC Comics, John Carpenter realizzerà un fumetto dedicato al personaggio del Joker.

Se prendiamo in considerazione le prossime uscite fumettistiche e cinematografiche, possiamo dire che ottobre 2019 sarà sicuramente il mese del Joker, storico personaggio della DC Comics e nemesi di Batman. Il personaggio infatti tornerà sul grande schermo in un film tutto incentrato sul personaggio diretto da Todd Phillips, in cui il clown più crudele dell’universo DC avrà il volto dell’attore Joaquin Phoenix. Ma in occasione dell’evento Year of the Villain, iniziativa editoriale della DC Comics, verranno portati in fumetteria una serie di albi che avranno il Joker come protagonista assoluto e tra queste opere ce ne sarà una realizzata da John Carpenter.

Il regista di La cosa, Grosso guaio a Chinatown, 1997: Fuga da New York sta sceneggiando un nuovo fumetto chiamato The Joker: Year of the Villain #1. Si tratta di un’opera one-shot di quaranta pagine che vedrà Carpenter in coppia con Anthony Burch. I due, in questa occasione, saranno nuovamente fianco a fianco dopo aver scritto insieme la miniserie Big Trouble in Little China: Old Man Jack, edita da BOOM! Studios. La trama è già stata resa nota e avrà al centro delle vicende Lex Luthor, rinato come un ibrido umano-alieno, intento a donare straordinarie abilità e strumenti potenziati a chiunque abbracci il male e si unisca alla sua Legion of Doom. In questa situazione, il Clown Principe del Crimine non aspetterà che la nemesi di Superman arrivi a lui. Nel one-shot a lui dedicato vedremo dunque il Joker impegnato in una missione che ha lo scopo di riportare indietro la sua spavalderia in un mondo andato alla deriva, dimostrando che il male più grande è sempre quello che fa ridere le persone.

Il fumetto, disegnato da Philip Tan e Marc Deering, uscirà negli Stati Uniti il 2 ottobre.