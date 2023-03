Batgirls e Tim Drake: Robin, due fra le serie a fumetti più amate e apprezzate, attualmente parlando, dai fan DC, stanno per giungere alla propria conclusione. Di recente, come parte delle sollecitazioni DC di giugno 2023, sono arrivati gli annunci ufficiali relativi alle loro chiusure, anticipando che entrambi questi archi narrativi troveranno i rispettivi finali coi prossimi numeri in uscita (se incuriositi da queste storie a fumetti potete acquistarle su Amazon)

My cover for Tim Drake: Robin #10 pic.twitter.com/QttDvSGasz — Nikola Čižmešija (@NikolaCizmesija) March 17, 2023

DC: i fan dicono addio a due fumetti molto amati

Per chi non lo sapesse, Batgirls segue le avventure in corso di Stephanie Brown/Spoiler e Cassandra Cain/Orphan guidate da Barbara Gordon. Si tratta di una serie cartacea iniziata nel dicembre del 2021, mentre il percorso editoriale di Tim Drake: Robin è iniziato nel settembre del 2022.

Di seguito trovate le sinossi ufficiali di Batgirls # 19 e Tim Drake: Robin #10 (tramite ComicBook), così da cominciare a farvi un’idea nei confronti delle prossime scelte narrative all’orizzonte per questi due fumetti DC.

Batgirls #19 (scritto da Becky Cloonan e Michael W. Conrad e realizzato artisticamente da Robbi Rodriguez), presenta una copertina di Jorge Corona e una variant di Dave Marques. Sarà disponibile per la vedita americana a partire dal 20/06/23:

La gente della collina ne ha abbastanza delle richieste di Gunbunny e Gunhawk e scende in piazza per marciare in solidarietà con le Batgirls. Mosse da questo sentimento, le protagoniste si uniscono, dimostrando sia alla città che ai cecchini che gli abitanti di Gotham City non devono essere sottovalutati e che possono superare anche i momenti più bui se insieme. Unisciti alle Batgirls nella marcia per celebrarle in questo ultimo numero dell’amata serie!

Tim Drake: Robin #10 (scritto da Meghan Fitzmartin), copertina e grafica di Nikola Čizmesija, e variant di Bleb Melnikov, uscirà in America il 27/06/23 e racconta la storia di:

Robin e Batwoman sono intrappolati nella tana dei mostri del caos! Riusciranno a scappare con la loro sanità mentale intatta?

Come impatteranno sulla community degli appassionati, secondo voi, due conclusioni del genere?