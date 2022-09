In casa DC è un periodo di cambiamenti e anche il DC FanDome 2022 non ne è esente. Infatti, secondo quanto riportato, la nuove edizione della convention dei fan DC FanDome non si terrà. Scopriamo più nel dettaglio le motivazioni di tale scelta!

DC FanDome

DC FanDome 2022

La Warner Bros. Discovery ha cancellato il DC FanDome previsto dai fan per quest’anno. A confermarlo arriva anche la dichiarazione che motiva la scelta.

Con il ritorno degli eventi di persona, Warner Bros. Discovery è entusiasta di poter interagire con i nostri fan dal vivo in numerosi fumetti-con in tutto il mondo e non programmerà DC FanDome per il 2022.

Se da una parte i fan non saranno contenti di questa notizia, la cosa positiva è che sembra che la Warner Bros. Discovery stia riportando l’attenzione su eventi di persona. Tra quelli più noti a livello mondiale non possiamo non menzionare il San Diego Comic-Con, il C2E2 e l’Emerald City Comic Con. Tuttavia anche in Italia abbiamo numerose manifestazioni di grande rilievo, non possiamo quindi che sperare in qualche sorpresa da parte di Warner Bros. Per il prossimo futuro!

Un po’ di storia

DC FanDome nasce nel recente 2020 con lo scopo di offrire a tutti i fan una soluzione virtuale che potesse veicolare la passione verso l’intero universo DC. Infatti, durante la convention i protagonisti sono stati i fumetti, i programmi TV e film. Inoltre, l’evento proponeva una serie di panel con star e creator. Tra le varie curiosità, DC FanDome è stato anche il primo posto in cui i fan hanno potuto vedere i trailer di The Batman con Robert Pattinson, il gioco Suicide Squad: Kill the Justice League e altro ancora.

Il primo DC FanDome durò ben otto ore e ha ottenuto un totale di 150 milioni di visualizzazioni.

Nell’attesa di scoprire sempre più dettagli sul futuro DC, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.