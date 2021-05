DC League of Super-Pets: Dwayne Johnson sarà Krypto il Supercane

Sembra che Black Adam non sia l’unico personaggio DC che interpreterà Dwayne “The Rock” Johnson. Infatti, dopo l’inizio dei lavori di Shazam! Fury of the Gods attualmente in Georgia, è stata annunciata una nuova partnership tra Johnson, DC e Warner Bros. Per quanto strano possa sembrare, l’attore americano di origini canadesi e samoane darà la voce a Krypto il Supercane in un film d’animazione destinato al cinema intitolato DC League of Super-Pets.

La pellicola mostrerà per la prima volta Krypto nei panni del protagonista in un progetto DC, anche se recentemente è apparso nella serie TV live-action Titans. Il film arriverà nelle sale il 20 maggio 2022, affrontando avversari del calibro di Mission: Impossible 7 e John Wick: Capitolo 4. Tuttavia, dato che Super-Pets sarà un progetto animato destinato alle famiglie, non dovrebbe avere problemi a ritagliarsi il proprio pubblico.

Jared Stern fungerà da sceneggiatore e regista di DC League of Super-Pets e lavorerà per Warner Bros. e Warner Animation Group insieme con Sam Levine nel ruolo di co-regista. Oltre a dare la voce a Krypto, Johnson fungerà da produttore utilizzando la sua società Seven Bucks Productions insieme a Dany Garcia e Hiram Garcia. Stern e Patricia Hicks saranno gli altri produttori del film insieme a John Requa, Glenn Ficarra e Nicholas Stoller nei panni di produttori esecutivi.

È importante aggiungere che, sebbene la notizia del coinvolgimento di Johnson e Seven Bucks in Super-Pets sia uscita da poche ore, sembra che il team stia lavorando al progetto da un po’ di tempo. Hiram Garcia, infatti, ha così condiviso la sua gioia su Twitter:

It’s been hard to keep this one a secret! We’ve been working on #LeagueOfSuperPets for a while now and I’m thrilled to finally share it. At @SevenBucksProd we’re committed to helping expand the @DCComics universe and I know you guys are gonna love this! @DanyGarciaCo @TheRock https://t.co/rUlcyZWAKM — Hiram Garcia (@hhgarcia41) May 21, 2021

Nel tweet spicca propria il seguente commento:

“È stato difficile mantenere questo segreto. Stiamo lavorando su League of Super-Pets da un po’ di tempo e sono entusiasta di condividerlo finalmente.”

Insomma, non vediamo l'ora di saperne di più su questo nuovo progetto tardato DC e Warner Bros.