DC potenzia la sua proposta digitale anche con titoli gratuiti

Nella tarda serata di ieri DC ha annunciato un nuovo programma di uscite digitali e digital first che potenziano questa modalità di fruizione alternativa dei comics soprattutto in un periodo particolarmente delicato a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che ha bloccato la distribuzione fisica dei fumetti oramai da più di un mese e che si unisce alla tellurica decisione da parte della casa editrice di Superman, Batman e Wonder Woman di affidarsi non più soltanto al distributore monopolista Diamond Comic Distributors ma a due distributori alternativi che permetteranno la distribuzione di una selezione di nuovi titoli già a partire dal 28 aprile – per tutti i dettagli cliccate QUI.

Il publisher DC, Jim Lee, ha commentato l’iniziativa sottolineando come le uscite fisiche e il loro calendario mensile con uscite settimanali al mercoledì riprenderà regolarmente appena possibile e verrà mantenuto come tradizione ma i lettori chiedono anche nuovo materiale con nuove modalità di fruizione e questa nuova iniziativa DC Digital First permetterà di avere ogni martedì nuovi titoli che usciranno in esclusiva prima in questo formato con una veste completamente diversa rispetto alla loro versione cartacea quando arriverà.

Ecco i primi titoli DC Digital First, storie inedite apparse precedentemente negli antologici che DC pubblica tramite la catena Walmart, il cui costo è attualmente di 0.99 $.

Superman: The Man of Tomorrow di Robert Venditti, Paul Pelletier, Drew Hennessy e Adriano Lucas.

Batman: Gotham Nights di Sal Giunta, Brad Meltzer, Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair , Larry Hama, Mirko Colak e John Kalisz.

, e Wonder Woman: Agent of Peace di Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Inaki Miranda e Hi-Fi

Aquaman: Deep Dives di Steve Orlando, Daniel Sampere, Juan Albarran e Adriano Lucas.

e Flash: Fastest Man Alive di Gail Simone, Clayton Henry e Marcelo Maiolo

e DC Super Hero Girls: Infinite Frenemies di Amanda Deibert e Erich Owen.

e Swamp Thing: New Roots di Mark Russell, Marco Santucci e John Kalisz.

Ai titoli DC Digital First, DC ha aggiunto anche una sezione di titoli gratuiti denominata Essential Reads composta da alcuni fra i più importanti #1 come Watchmen #1 di Alan Moore e Dave Gibbons; Batman #608 di Jeph Loeb, Jim Lee, Scott Williams e Alex Sinclair; The Sandman #1 di Neil Gaiman e Sam Kieth; Dark Nights: Metal #1 di Scott Snyder e Greg Capullo; Doomsday Clock #1 di Geoff Johns e Gary Frank; Crisis on Infinite Earths #1 di Marv Wolfman e George Perez; Mister Miracle #1 di Tom King e Mitch Gerads.

Per la lista completa cliccate QUI.

I titoli DC Digital First e Essential Reads sono disponibili su ReadDC.com, Comixology, Amazon Kindle, Apple Books e tutte le piattaforme digitali più importanti.