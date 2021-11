DC ha da poco presentato un nuovo personaggio che raccoglierà il mantello di Shazam!, l’alias supereroistico di Billy Batson, una figura che i fan del personaggio potrebbero già conoscere.

DC presenta la nuova Shazam! in una nuova serie a fumetti

Il testimone di Shazam verrà raccolto da Mary Marvel, sorella maggiore di Billy nei fumetti DC e facente parte della famiglia di supereroi arrivata anche al cinema nel film con Zachary Levi (disponibile qui su Amazon.it). La nuova serie a fumetti su Shazam, intitolata The New Champion of Shazam!, uscirà per DC nel 2022. Si tratterà di una miniserie di 4 numeri scritta dalla sceneggiatrice Josie Campbell e disegnata da Evan Shaner, autore delle pagine di Strange Adventure, da poco conclusasi in America sulla sceneggiatura di Tom King e pubblicata anche in Italia da Panini Comics (disponibile qui).

Proprio il disegnatore ha dichiarato che era da tempo che non aveva alcun interesse nel tornare a lavorare su una serie di Shazam!, ma ha sempre pensato che il personaggio di Mary Marvel era meritevole di maggior rilievo, ed è stato proprio questo dettaglio a spingerlo a tornare a lavorarci. Si tratta di un personaggio che ha avuto per un certo periodo una propria serie personale, prima ancora che Shazam diventasse proprietà DC e secondo Josie Campbell l’obbiettivo della serie di prossima uscita è anche quello di far conoscere meglio questo personaggio al pubblico, in modo particolare ai nuovi lettori e a quelli più giovani.

Secondo la sinossi pubblicata da DC nel presentare la nuova serie di Shazam, questa si incentrerà sul bisogno di Mary di trovare una propria indipendenza dalla sua famiglia du supereroi, cosa ancora più difficile ora che Billy non c’è più e il potere di Shazam è svanito. Sarà questa l’occasione per lei per cominciare una nuova vita, almeno fino a quando non verrà scelta come nuova detentrice del potere di Shazam!. La serie uscirà il prossimo 8 Febbraio 2022 nelle fumetterie americane.