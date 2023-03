DC rilancia Flash e Wonder Woman ripartendo da 1 e con nuovi team creativi di primissimo piano che comprendono gli scrittori Simon Spurrier e Tom King. Lo ha rivelato la stessa casa editrice pochi minuti fa, attraverso il suo sito ufficiale, svelando anche altri tasselli della sua nuova era editoriale Dawn of DC che comprendo le nuove serie regolari dedicate a Hawkgirl e Steel ma anche i celebrativi The Flash #800 e Wonder Woman #800.

DC rilancia Flash e Wonder Woman con Simon Spurrier e Tom King

Prima di Knight Terrors, l’evento che monopolizzerà le testate DC a luglio e agosto negli Stati Uniti, c’è un’altra tappa nel rilancio Dawn of DC e sarà un albo speciale intitolato The Dawn of DC Primer in uscita a maggio scritto da Joshua Williamson con matite di Leandro Fernandez. Nell’albo in questione vedremo Amanda Waller, che sta operando nell’ombra per ammassare le più letali armi esistenti, fare la proverbiale offerta che non possono rifiutare ad alcuni dei peggiori villain dell’Universo DC.

A giugno sarà la volta invece dei celebrativi The Flash #800 e Wonder Woman #800 a cui faranno seguito a settembre il rilancio The Flash #1 di Simon Spurrier (Coda, Detective Comics) con matite di Mike Deodato Jr. e a luglio quello di Wonder Woman #1 di Tom King con matite Daniel Sampere.

The Flash #800 riunirà alcuni dei più importanti nomi che hanno corso fianco a fianco di Flash negli ultimi anni fra cui Mark Waid (Batman/Superman: World’s Finest), Geoff Johns (Justice Society of America), Joshua Williamson (Superman) con Jeremy Adams (The Flash), Fernando Pasarin e Oclair Albert (Hawkman), Todd Nauck (Stargirl: The Lost Children), Carmine Di Giandomenico (Batman: The Knight), Scott Kolins (Suicide Squad: King Shark), e Mike Deodato Jr. (Avengers). In The Flash #1 poi Simon Spurrier e Mike Deodato Jr. narreranno le nuove avventure di Wally West: una nuova evoluzione della Forza della Velocità infatti porterà l’eroe ai limiti estremi venendo in contatti con strani nuovi mondi ma anche con vibrazioni oscure e orrori che non aveva mai visto prima.

Anche Wonder Woman #800 riunirà alcuni dei più importanti autori che hanno affiancato Diana nella sua battagli negli ultimi fra cui Becky Cloonan e Michael W. Conrad che chiuderanno la loro gestione con la conclusione del loro ultimo arco narrativo intitolato “Whatever Happened to the Warrior of Truth?” trovandosi intrappolato nei sogni dei suoi alleati. Insieme a loro anche Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Joëlle Jones (Catwoman), Jen Bartel (Wonder Woman), Daniel Sampere (Dark Crisis on Infinite Earths). Proprio Tom King e Daniele Sampere firmeranno Wonder Woman #1: una delle amazzoni è accusata di una strage e il Congresso degli Stati Uniti approva l’Amazon Safety Act con cui dichiara illegali le Amazzoni sul suolo americano. Per applicare questa legge inoltre il governo ha creato la AXE (Amazon Extradition Entity). Wonder Woman si metterà ovviamente alla ricerca della verità sulla strage ma per la prima volta sarà anche uan fuorilegge in quel mondo che ha giurato di proteggere.

Insieme a questi due rilanci sono previsti anche altri due lanci: a giugno partirà Steelworks e a luglio Hawkgirl.

Steelworks sarà scritta da Michael Dorn (la voce di Steel in Superman: The Animated Series e il mitico Worf di Star Trek) con matite di Sami Basri (Harley Quinn) e vedrà John Henry Irons ovvero l’eroe Steel finire nel mirino di un misterioso terrorista che l’ha preso di mira e insieme a lui la sua azienda Steelworks che ha contribuito a plasmare la nuova Metropolis. Intanto la sua vita privata è ad un bivio: abbandonare l’armatura e accasarsi con Lana Lang. Ma in tutto questo cosa ne pensa l’altra Steel ovvero sua nipote Natasha?

In Hawkgirl di Jadzia Axelrod (Galaxy: The Prettiest Star) con matite di Amancay Nahuelpan (Wonder Woman), Kendra Saunders si trasferisce a Metropolis dopo che la Justice League si è sciolta ma un misterioso villain connesso al Metallo NTH la accoglie con pessime intenzioni.