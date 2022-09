La DC ha deciso di celebrare Stan Lee, legandosi al lavoro che fece con Just Imagine, per quello che sarebbe stato il suo centesimo anniversario di compleanno. Just Imagine non è altro che una linea di fumetti pubblicata dalla DC Comics in cui Lee ha reinventato diversi supereroi DC, tra cui Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Lanterna Verde e Flash. Tales from Earth-6: A Celebration of Stan Lee è il nome dell’antologia a lui dedicata, proveniente anche dal lavoro suddetto, componendosi di 96 pagine con dieci storie interpretate da Lee, al cui centro troviamo i personaggi suddetti. Ricordando i singoli dettagli dietro alle reinterpretazioni questo autore leggendario fece all’epoca, non resta che chiedersi quante sue idee siano rimaste nell’antologia o se i nuovi approfondimenti contestualizzeranno alcune delle scelte prese all’epoca.

Chi lavorerà a questo omaggio a Stan Lee targato DC?

Michael Uslan, produttore cinematografico di The Batman, ha contribuito alla gestazione di quest’opera (avendo lavorato anche a Just Imagine nel corso del 2001/2002), insieme a una lista di penne note nel settore, tra cui: Mark Waid, Jerry Ordway, Kenny Porter, Stephanie Williams, Michael W. Conrad e Becky Cloonan, Collin Kelly e Jackson Lanzing, Meghan Fitzmartin, Steve Orlando e Zac Thompson. Oltre agli scrittori. In questo omaggio della DC a Stan Lee, troviamo anche una fila di artisti degni di nota: Lee Weeks, Kevin Maguire, Jerry Ordway, Karl Mostert, Juan Ferreyra, Anthony Marques, Pablo M. Collar, Belén Ortega, Max Dunbar e Hayden Sherman.

Per la copertina troviamo il tocco di Jim Cheung, con tutti gli eroi di Lee fianco a fianco, mentre Steve Beach, Riley Rossmo, Jason Howard, Kelley Jones, Ariel Colon, Kyle Hotz, Christian Ward, Clayton Henry, Jorge Corona, Belén Ortega, Dan Panosian e Cully Hamner, hanno lavorato alle copertine alternative.

Tales from Earth-6: A Celebration of Stan Lee sarà in vendita negli Stati Unitia partire dal 27 dicembre, un giorno prima di quello che sarebbe stato il centesimo compleanno di Lee.